منتخب الإمارات يشارك بـ8 لاعبين ولاعبات في بطولة آسيا للكاراتيه بالصين

دبي في 3 سبتمبر/وام/ يشارك منتخب الإمارات للكاراتيه في بطولة آسيا لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة من الجنسين، التي تستضيفها مدينة شاوغوان الصينية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات القارة في منافسات الكاتا والكوميتيه.

ويمثل منتخبنا في هذه البطولة ثمانية لاعبين ولاعبات في مختلف الأوزان والفئات، هم: كريم رامي فوزي، وراشد خالد الصريدي، وفيصل محمد الخالدي، وبخيت أحمد إبراهيم، وشيخة محمد اليافعي، وملك عبد الله إبراهيم، ومهرة يعقوب البلوشي، وندى أحمد عبد الله.

ويخوض المنتخب البطولة بطموحات كبيرة بعد نتائجه الإيجابية في البطولة العربية وبطولة غرب آسيا مؤخراً، سعياً لمواصلة مسيرة النجاح وتعزيز حضور الكاراتيه الإماراتي قارياً ودولياً.

وأكد اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ثقته بقدرات لاعبي المنتخب على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج مشرفة، مشيراً إلى قوة المنافسة في ظل مشاركة نخبة من أبطال آسيا والعالم.

من جهتها أعربت اللاعبة شيخة محمد اليافعي، المشاركة في منافسات الكاتا والكوميتيه، عن فخرها بتمثيل المنتخب في هذا الاستحقاق، مؤكدة سعي اللاعبين واللاعبات لتحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور اللعبة ودعم الاتحاد، ورفع راية الوطن في هذا المحفل القاري.

ويرأس بعثة المنتخب محمد حربوك الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد، إلى جانب إبراهيم النعيمي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الآسيوي، ويرافق البعثة الحكم الدولي جابر الزعابي، والإدارية أمل شهاب أحمد، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي.