"سبيس إكس" تطلق 24 قمرا صناعيا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء

واشنطن في 3 سبتمبر /وام/ أطلقت مؤسسة تكنولوجيا الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" اليوم، 24 قمرا صناعيا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء، وذلك ضمن مهمتها لتوسيع شبكة الإنترنت عريض النطاق حول العالم.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن عملية الإطلاق تمت بنجاح باستخدام صاروخ "فالكون 9" الذي انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملا الأقمار الصناعية نحو مدار أرضي منخفض.

ويمثل هذا الإطلاق الرحلة رقم 109 لصاروخ "فالكون 9"، الذي هبط بنجاح على متن السفينة الآلية التابعة لـ"سبيس إكس" بعد نحو 8.5 دقيقة من الإقلاع.

وستنضم هذه الدفعة، إلى نحو 8300 قمر صناعي تشغلها "ستارلينك" في الفضاء، ما يعزز قدرة الشبكة على تقديم تغطية شبه عالمية للاتصال بالإنترنت عالي السرعة.

