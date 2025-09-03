"الجودو" يعتمد 7 بطولات دولية مفتوحة لمختلف الفئات

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، أجندة الموسم الجديد 2025 – 2026، بإقامة 7 بطولات دولية على مستوى أندية الدولة.

وتقام بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة لموسم التحدي الجديد، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري على صالة الاتحاد في بني ياس، بمشاركة فئات الرجال والناشئين، والأشبال والناشئات، للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى الراغبين بالمشاركة من خارج الدولة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، أن بطولة التحدي الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد، تعزز الكفاءة الفنية، بدلا من البطولات المحلية التقليدية التي درج عليها الاتحاد سابقاً.

وأضاف أن الفعاليات المقررة في الموسم الجديد، بمشاركة مفتوحة للجنسين، تسهم في توفير فرص الاحتكاك، لرفع جودة المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى استمرار تنظيم البطولات المحلية المعتمدة سابقا، ويشارك فيها الاتحاد أو ينظمها، من بينها بطولة كأس سعادة سفير اليابان لدى الدولة، ومهرجانات البراعم، بإقامة نحو 25 فعالية تنافسية.

وأوضح سعادته أن الجدول الزمني لموسم التحدي الجديد يتضمن أيضاً بطولات عدة من بينها العين الدولية 2025، وتقام لأول مرة، وخورفكان الدولية، بالإضافة إلى الشارقة الدولية، والتي ستكون مسابقة ثابتة ضمن برنامج الاتحاد، تعقبها بطولة أبوظبي جراند سلام العالمية بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، ثم بطولة الفجيرة الدولية، وصولاً إلى بطولة كلباء الدولية ضمن أجندة 2026، بينما يختتم الموسم بإقامة بطولة الجائزة الكبرى الدولية في أبوظبي يومي 16 و17 مايو 2026.

