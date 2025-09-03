تعاون بين "أدنوك" و"آر آي كيو" بقيمة 500 مليون دولار في مجال إعادة التأمين المعزز بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ أعلنت "آر آي كيو" لإعادة التأمين، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصاً لمواكبة مستقبل نقل المخاطر على المستوى العالمي وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها اتفاقية تعاون إستراتيجي مع "أدنوك"، لتطوير شراكة تفضيلية في مجال إعادة التأمين بهدف تغطية مخاطر تزيد قيمتها على 500 مليون دولار خلال العقد المقبل.

وستتخذ "آر آي كيو"، المنصة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قِبل الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، حيث ستقدّم مجموعة متكاملة من حلول إعادة التأمين.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "آر آي كيو" بشكل وثيق مع "أدنوك" لتصميم حلول تأمينية أكثر كفاءة في تخصيص رأس المال، تشمل المخاطر التشغيلية المعقدة والمخاطر المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى فئات المخاطر المتخصصة.

وتستفيد المنصة من النماذج المتقدمة للبيانات والاكتتاب التأميني المعزز بالذكاء الاصطناعي والقدرات التحليلية المتقدمة، لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع إعادة تأمين المخاطر.

ويساهم التعاون مع "أدنوك"، إلى جانب التحالف الإستراتيجي بين "آر آي كيو" والشركة العالمية القابضة مؤخراً، في وضع الأسس لتوجه مشترك للوصول إلى التزامات بأقساط إعادة تأمين تتجاوز قيمتها مليار دولار عبر منصة "آر آي كيو" خلال العقد المقبل.

وتعكس هذه الشراكات تنامي المكانة المتميزة لأبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً للجيل التالي من حلول إعادة التأمين المتقدمة، التي تجمع بين الاستخدام الذكي لرأس المال والتقنيات والحلول الهيكلية لإدارة المخاطر.

وتواصل "آر آي كيو" حالياً استكمال الإجراءات التنظيمية تمهيداً لحصولها على الترخيص الرسمي كشركة إعادة تأمين.

وقال أحمد خلفان المنصوري، رئيس مجلس إدارة "أدنوك لإعادة التأمين"، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة تساهم في تعزيز المرونة التشغيلية لعمليات ’أدنوك‘ من خلال إمكانية تصميم حلول إعادة تأمين تتماشى مع الطبيعة المتغيرة للمخاطر الصناعية والمناخية.

وأضاف أن استخدام منصة ’آر آي كيو‘ سيُمكّن "أدنوك لإعادة التأمين" من تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر والمساهمة في ضمان استمرارية أعمالها في ظل التغيرات المتسارعة في مشهد قطاع الطاقة العالمي.

من جهته، أعرب مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لمنصة "آر آي كيو"، عن سعادته بالتعاون مع أدنوك، الشركة الرائدة التي تتميز بطموحاتها ورؤيتها طويلة المدى، مضيفا أنه من خلال الشراكة المبرمة حديثاً مع الشركة العالمية القابضة، فإن هذا التحالف، يجمع بين أحدث التقنيات ورأس المال الإستراتيجي والخبرات المتخصصة لإعادة صياغة مستقبل إعادة التأمين انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم. وتُمثّل هذه الشراكات خطوة طموحة نحو بناء منصة مستقبلية لإعادة التأمين.

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة إعلان المزيد عن المستجدات الإستراتيجية، حيث تواصل "آر آي كيو" تنفيذ إستراتيجيتها العالمية القائمة على النمو عبر الاستحواذ والتطوير.

وبالاستناد إلى أكثر من مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية من الشركة العالمية القابضة والشريكين الإستراتيجيين "بلاك روك" و"لونيت"، إضافة إلى بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف " آر آي كيو" إلى إصدار وثائق إعادة تأمين بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، لتعيد بذلك تعريف مستقبل قطاع إعادة التأمين من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق وحجم الأعمال والنهج الاستراتيجي المنضبط.