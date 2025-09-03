6 من قضاة ملاعب الإمارات يشاركون في تصفيات "آسيا تحت 23 عاما"

دبي في 3 سبتمبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، عن اختيار الاتحاد الآسيوي 6 من قضاة ملاعب الإمارات لإدارة المباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتنطلق التصفيات اليوم وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري بمشاركة 44 منتخبا قاريا.

وتم اختيار حكام الساحة، يحيي علي الملا، وأحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح، والحكام المساعدين سعيد راشد المرزوقي، وعلي راشد النعيمي، وياسر سبيل، لإدارة المباريات التي تستضيفها دول طاجيكستان، وميانمار، وتايلاند على الترتيب.

وتستضيف طاجيكستان مباريات المجموعة الحادية عشرة التي تضم معها منتخبات سوريا، والفلبين، ونيبال، فيما تستضيف ميانمار مباريات المجموعة الثانية وتضم معها منتخبات اليابان، والكويت، وأفغانستان.

وتستضيف تايلاند مباريات المجموع السادسة التي تضم معها منتخبات ماليزيا، ولبنان، ومنغوليا.