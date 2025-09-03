منتخب الإمارات يحصد 4 ميداليات ببطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة للشباب

المنامة في 3 سبتمبر/وام/ سجّل منتخبنا الوطني حضوراً لافتا في النسخة الافتتاحية من بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة للشباب “AMMA”، التي احتضنتها مدينة خليفة الرياضية بالبحرين بإشراف الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، محققاً أربع ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية، وحلّ في المركز الرابع في الترتيب العام للمنتخبات.

وشكّلت البطولة محطة مهمة بوصفها أول استحقاق قاري للشباب في هذه الرياضة، ما يعكس النمو المتسارع للفنون القتالية المختلطة في آسيا، كما أتاحت للاعبين منصة نموذجية للارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم قبيل مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في أكتوبر.

وفاز عمر الرئيسي بذهبية تحت 18 عاماً - الأسلوب التقليدي وزن -60 كجم، فيما أحرز كلّ من عبدالله الدرمكي “تحت 18 عاماً - الأسلوب الحديث وزن -50 كجم”، وعمر المرزوقي “تحت 18 عاماً - الأسلوب التقليدي وزن -65 كجم”ميداليتين فضّيتين، بينما نال أحمد عبدالرحيم برونزية تحت 18 عاماً - الأسلوب الحديث وزن -65 كجم.

وأشاد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بإنجاز اللاعبين وبالأداء المشرّف، الذي جاء ثمرة جهد وعمل متواصلين منهم .

وأضاف أن نتائج المنتخب في هذه البطولة تعكس التطوّر الكبير الذي تشهده الرياضة في دولة الإمارات، وتؤكد الالتزام بتعزيز قاعدة الممارسين وتطوير المواهب في الفئات السنية، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل خطوة أساسية في تجهيز اللاعبين للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

من جانبه قال عمر الرئيسي صاحب الميدالية الذهبية، إن المشاركة في أول بطولة آسيوية للشباب واعتلاء منصة التتويج، تعكس أهمية الإنجاز والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في ظل منافسة قوية من جميع المنافسين، متطلعا إلى تمثيل الإمارات مجدداً في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، فيما أهدى الميدالية الذهبية إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً.