فلاي دبي تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات

دبي في 3 سبتمبر/ وام / أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات، داعيةً خريجي الثانوية العامة الإماراتيين للتقديم إبتداءً من سبتمبر 2025.

يُدار هذا البرنامج، الذي يمتد لأربع سنوات برعاية كاملة، كجزء من برنامج تنمية الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، تحت إشراف قسم الصيانة والهندسة في فلاي دبي، وهو مصمم لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة للإنطلاق في مسيرة مهنية متميزة في مجال الطيران.

وستتاح للمرشحين الناجحين فرصة أن يصبحوا مهندسي وفنيي لدى فلاي دبي، ومعتمدين من الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي التزام فلاي دبي بالاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وخلق فرص للجيل القادم لبناء مسارات مهنية طويلة الأمد في مجال الطيران، وقال " مكنتنا شهادة إعتماد مركز تدريب واختبار مهندسي وفنيي صيانة الطائرات "CAR 147" من قبل الهيئة العامة للطيران المدني من تشغيل برامج تدريب وإصدار شهادات الصيانة والهندسة الداخلية مما يسهم في بناء مجموعة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم خطط النمو الطموحة لدينا".

وبرنامج التدريب مفتوح لمواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً والذين يستوفون معايير القبول.

وسيتقدم الطلاب الذين يكملون التدريب النظري بنجاح ويستوفون المعايير المطلوبة إلى المرحلة التالية كمتدربين فنيين للطائرات في فلاي دبي، ويكتسبون خبرة عملية على الطائرات العاملة مع إمكانية التقدم في مسيرتهم المهنية.

وعند إكمال البرنامج، سيكونون مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على رخصة مهندس صيانة طائرات من الهيئة العامة للطيران المدني، والحصول على وظيفة لدى الشركة كفنيي طائرات معتمدين.