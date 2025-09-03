علي النعيمي يستقبل سفير أوكرانيا

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، سعادة الدكتور اوليكساندر بالانوتسا سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة، بحضور سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب معالي الدكتور علي النعيمي بسعادة سفير أوكرانيا، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جميع المجالات لا سيما البرلمانية، مؤكدا على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في مواكبة تطلعات البلدين والشعبين الصديقين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير والازدهار على الجميع.