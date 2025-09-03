زايد بن حمد يزور جناح شرطة أبوظبي في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2025

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، جناح شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 واطلع على أحدث التقنيات الذكية والبرامج التوعوية.

وتجول في المنصات واستمع إلى شرح من الضباط المختصين حول أبرز المبادرات والمشاريع المبتكرة، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني والمروري، وتواكب التطورات التكنولوجية في المجالات الشرطية، وكذلك عن الموروث الشرطي والأنشطة التراثية التي تعكس ماضي الشرطة العريق وتاريخها الممتد في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد بجهود شرطة أبوظبي في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز استخدام الحلول الذكية في العمل الشرطي، مؤكدًا أن هذه المشاركات تسهم في تعزيز العلاقة مع أفراد المجتمع وتقديم صورة متكاملة عن دور الشرطة في حماية المجتمع وصون المكتسبات الوطنية.