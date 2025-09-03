"مطار دبي" يحتفي بإبداعات أصحاب الهمم في معرض فني

دبي في 3 سبتمبر/ وام / كشفت مطارات دبي عن معرض فني استثنائي في مطار دبي الدولي يضمُ أعمالاً لعدد من فناني مواهب، الإستوديو الفني المخصص لأصحاب الهمم، وذلك في إطار التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يضم المعرض 12 لوحة فنية مبدعة تحتفي بالإبداع، ويمنح المعرض، الواقع في مبنى 1، المسافرين من جميع أنحاء العالم فرصة فريدة للتواصل مع العوالم الفنية التي ابتكرها هؤلاء المبدعون، والتعرف على القصص الملهمة الكامنة خلف كل عمل.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، وتؤكد على التزام مطارات دبي بتقديم تجربة سفر شاملة ومرحبة بالجميع.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وسفير مواهب “ تتحدى الأعمال الفنية المعروضة الصور النمطية وتكسر المفاهيم المألوفة، لتترك بصمة لا تنسى لدى ملايين المسافرين الذين يمرون عبر مطارنا يومياً”.

من جانبها، قالت ويمي دي ماكر، مؤسسة ومديرة "مواهب" إن هذا المعرض يعد شهادة حية على الموهبة الاستثنائية، وقوة العزيمة التي يتمتع بها فنانو مواهب.

تعود الشراكة بين مطارات دبي ومواهب إلى عام 2017، حيث شكّلت منذ انطلاقتها نموذجاً في دعم وتمكين أصحاب الهمم عبر الفنون.