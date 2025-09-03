حميد بن راشد يصدر قراراً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان

عجمان في 3 سبتمبر/ وام / أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس ‏الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية لمدة أربع ‏سنوات قابلة للتجديد ابتداءً من الأول من سبتمبر الحالي، في خطوة تؤكد دعم الإمارة لرسالة ‏الهيئة الإنسانية والتنموية.‏

ونص القرار على أن يترأس المجلس سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان ‏النعيمي، فيما يتولى سعادة عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي منصب نائب الرئيس، ‏ويضم المجلس في عضويته كلاً من: سعادة سلطان خليفة بن حارب المهيري، سعادة رائد عبيد محمد ‏الزعابي، سعادة عائشة محمد سعيد الملا، سعادة عبيد حمد عبيد الزعابي، سعادة الدكتور ‏عبدالله محمد بن شمل المعمري، سعادة سعيد أحمد راشد بن شبيب، وسعادة عفراء بخيت سيف ‏بن هندي العليلي.‏

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن شكره لأعضاء المجلس السابقين مثمّناً جهودهم، ‏مؤكداً أن المجلس الجديد بما يضمه من كفاءات وخبرات سيواصل مسيرة الإنجازات ويعكس قيم ‏الإمارات الأصيلة في البذل والتراحم.‏

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالدور ‏المحوري للهيئة في نشر قيم الخير والعطاء، مباركاً تشكيل المجلس الجديد، ومؤكداً أن العمل ‏الخيري رسالة حضارية وإنسانية راسخة في هوية الإمارات، وأن ما تحقق من إنجازات يمثل ‏رصيداً وطنياً ينبغي تطويره باستمرار.‏

من جانبه، أعرب سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الأمناء عن ‏اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، مؤكداً أن ‏المجلس سيعمل على خطط إستراتيجية شاملة تعزز استدامة الموارد وتنوع البرامج لخدمة ‏الفئات الأكثر حاجة.‏

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية في التعليم والرعاية الصحية، ورعاية ‏الأيتام والأسر المتعففة، ودعم مشاريع الأسر المنتجة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات ‏حكومية ومنظمات إنسانية دولية لضمان وصول المساعدات بكفاءة وسرعة.‏

وأكد التزام المجلس بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة ‏الهيئة كمؤسسة إنسانية رائدة تنطلق من عجمان لتصل بخير الإمارات إلى المستحقين داخل ‏الدولة وخارجها.‏