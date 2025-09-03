"اندكس القابضة" و"ديهاد المستدامة" تدعمان حملة "تبرع بجهازك"

دبي في 3 سبتمبر/ وام / شاركت “اندكس القابضة”، عبر منظمة ديهاد المستدامة، في حملة "تبرع بجهازك"، المبادرة الرائدة التي أطلقتها "المدرسة الرقمية" تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وذلك في إطار تعاونهما المشترك لتمكين التعليم في المجتمعات الأقل حظاً.

ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام "اندكس القابضة" بدورها الرائد في المسؤولية المجتمعية ودعم التعليم والاستدامة، وضمن المشاركة بفعاليات حملة "أسبوع صفر نفايات"، حيث قامت بالتبرع بأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة إلكترونية لتعزيز الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة.

وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تجدد "اندكس القابضة" و"ديهاد المستدامة" التزامهما بدعم توجه دولة الإمارات والعالم نحو مستقبل خالٍ من النفايات وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وقد أسهم هذا الدعم في تعليم 368 طالباً وتقليل أكثر من 800 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجسد أثراً ملموساً يواكب هذه الرؤية.

وتهدف الحملة ،التي أطلقتها "المدرسة الرقمية" ،إلى جمع وإعادة تأهيل وتوزيع الأجهزة الإلكترونية لصالح المجتمعات الأقل حظاً، مما يساهم في تقليص النفايات الإلكترونية، وتعزيز التعليم الرقمي للأطفال والشباب حول العالم.

ويجسد هذا التبرع أيضاً جهود اندكس القابضة ومنظمة ديهاد المستدامة في تمكين الطلبة في المجتمعات المحتاجة عبر تعزيز وصولهم إلى أدوات التعلم الرقمي والتعليم عن بُعد، مع المساهمة في حماية البيئة.

وقال سعادة الدكتور عبد السلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة إن التعليم والاستدامة ركيزتان لا تنفصلان لتحقيق التقدم، ومن خلال دعمنا لمبادرة “تبرع بجهازك”، حيث لا نقتصر على توفير وسائل التعلم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً، بل نرسخ كذلك ثقافة إعادة الاستخدام المسؤول للأجهزة الإلكترونية، مما يقلل من النفايات الإلكترونية التي تسبب مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

من جانبه أشاد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية بأهمية هذه المساهمة، موضحاً أن كل جهاز إلكتروني يعاد تدويره أو تأهيله لا يساهم فقط في تقليل النفايات، بل يتحول أيضاً إلى فرصة تعلم ومعرفة لطفل محتاج.

وأضاف أنه من خلال مبادرة "تبرع بجهازك"، لا يقتصر أسبوع "صفر نفايات" على حماية كوكبنا فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تمكين الجيل القادم عبر التعليم، معرباً عن تقديره لـ "إندكس القابضة"على مساهمتها السخية بالأجهزة المستعملة، إذ يجسد دعمها كيف تحول المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات مبادئ الاستدامة إلى فرص حقيقية للتعلم.