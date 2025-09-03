الإمارات تستضيف مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 8 سبتمبر بمشاركة 192 دولة

دبي في 3 سبتمبر /وام/ تستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الثامنة والعشرين، خلال الفترة من 8 حتى 19 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من 192 دولة عضو في الاتحاد، إضافة للعديد من المشاركين عبر قنوات التواصل المرئية.

وتأتي استضافة المؤتمر في دبي في إطار تمكين الجهود الدولية الرامية إلى رسم ملامح مستقبل قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتنفيذاً لرؤية دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي عبر شبكات التجارة والخدمات.

ويُعدّ المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات، الحدث الأبرز الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي، الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لقطاع البريد، والذي يجمع صناع القرار وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، بمن فيهم الوزراء المعنيون، ورؤساء المؤسسات البريدية الوطنية، وكبار الخبراء من القطاعين العام والخاص.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في مجالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، وتنامياً في متطلبات الجودة والموثوقية والأمن السيبراني، ما يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتكامل اللوجستي، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية التي تُسهم في تعزيز الحوار الدولي وصياغة السياسات المستقبلية.

وسيشهد المؤتمر عقد جلسات نقاش لاعتماد الإستراتيجية الجديدة للاتحاد للفترة ما بين 2026–2029، والتي ستحمل اسم “استراتيجية دبي” تقديراً للدولة المضيفة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للتحضير والإشراف على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي تؤكد نهجها الاستباقي في بناء منظومة دولية متكاملة تُعزّز التواصل بين الدول، وتوفّر منصّات للحوار العملي الهادف إلى تطوير سياسات منسجمة مع متطلبات المستقبل.

وأضاف أن الإمارات ومنذ انضمامها إلى الاتحاد في 1973، وفي إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”، تواصل دورها الفاعل في دعم المنظومة البريدية العالمية، من خلال مساهمات نوعية ترتكز على الابتكار، وحوكمة البيانات، وتوسيع الشمول المالي.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس الفخري للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة سفن إكس (7X) إن المؤتمر يعد المنصة الرئيسية لتوحيد الجهود الدولية نحو منظومة بريدية ولوجستية أكثر كفاءة وشمولاً وأمناً، وستُسهم المخرجات المقرر اعتمادها، وعلى رأسها استراتيجية دبي التي ستحدد ملامح توجّهات الاتحاد المستقبلية، في تعزيز تجربة الأفراد والمؤسسات عبر اعتماد معايير موحّدة للخدمة وتطوير آليات التكامل الرقمي.

ويُقام المؤتمر بتنظيم من حكومة دولة الإمارات، وبتنسيق وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع هيئات تنظيمية وخدمية، بما يضمن تهيئة بيئة تنظيمية متكاملة تُتيح للوفود المشاركة تجربة سلسة وغنية، تعكس كفاءة تنظيم الفعاليات العالمية، وتُرسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للخدمات البريدية واللوجستية.