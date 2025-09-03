غرف دبي تطلق "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة"

دبي في 3 سبتمبر / وام / أطلقت غرف دبي بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي لغرف التجارة، "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة"، التي تتيح لغرف التجارة تقييم ومقارنة أفضل ممارساتها المتعلقة بالتميز التشغيلي بالإضافة إلى 7 محاور مرتبطة بالأدوار والمسؤوليات الأساسية مع المعدلات الإقليمية والعالمية في هذه المجالات.

تشمل المحاور السبعة كلا من الأبحاث الاقتصادية وبيانات الأعمال، وتمثيل مجتمع الأعمال ومراجعة السياسات الاقتصادية، واستقطاب التجارة والاستثمارات الدولية، والتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة، وبناء شبكة علاقات الأعمال والشراكات، وخدمات الدعم والاستشارات، والخدمات القانونية وتسوية المنازعات.

وجاء إطلاق "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة" خلال مشاركة غرف دبي في فعاليات الدورة الـ 14 لمؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة في مدينة ملبورن بأستراليا في الفترة من 2 – 4 سبتمبر، حيث جرى استعراض ميزاتها أمام مسؤولي أكثر من 1,200 غرفة تجارة من 100 دولة.

وتعتبر "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة"، مبادرة مبتكرة تساهم في إحداث تغيير جذري بمنظومة عمل غرف التجارة حول العالم، وإعادة تعريف القيمة المضافة التي تقدمها لمجتمعات الأعمال، وذلك عبر تعزيز كفاءة أدائها ودعم قدرتها على تطوير وتحسين كافة الخدمات والإجراءات، والارتقاء بالممارسات المؤسسية، وستساهم الأداة بتمكين جاهزية الغرف التجارية للمستقبل، وتطوير دورها وتأثيرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن هذه المبادرة تجسد ريادة دبي كمركز عالمي للتميز والابتكار المؤسسي، وتتكامل مع دور الإمارة في قيادة الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لمجتمعات الأعمال، وذلك من خلال تحفيز التعاون العابر للحدود وتفعيل الشراكات العالمية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات، وابتكار حلول نوعية تواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأكد لوتاه الالتزام بمواصلة العمل لتطوير دور غرف التجارة كمحركات فاعلة للتنمية الاقتصادية، وتمكين جهودها في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، وذلك بالاعتماد على أحدث معايير التميز بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن إطلاق "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة" يشكل خطوة نوعية في تمكين الغرف التجارية حول العالم عبر تقديم الرؤى والمعطيات اللازمة لها لتحقيق النمو والازدهار، معربا عن تقديره لغرف دبي على دورها القيادي وخبرتها التي أسهمت بشكل محوري في تحويل هذه المبادرة من رؤية إلى واقع ملموس.

وقامت غرف دبي بتطوير "أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة" بإشراف لجنة توجيهية من خبراء محليين ودوليين وذلك عبر عدة مراحل، تضمنت أولاً تحليلاً متكاملاً لـ 19 غرفة تجارة من مختلف أنحاء العالم، مع دراسة مقارنة معمّقة لرصد أدوارها وخدماتها ومبادراتها، ومن ثم تم تحديد الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي ستشكل محاور المقارنة المعيارية في الأداة، بالإضافة إلى دمج التوجهات العالمية المؤثرة على مشهد الأعمال الدولي، إلى جانب تصميم إطار للتقييم ومن ثم اعتماد آليات التقييم.

ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمية الحدث الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال وتنمية شبكات التواصل.