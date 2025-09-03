برعاية حمدان بن زايد .. سباق "النوف" للمحامل الشراعية 43 قدما ينطلق الأسبوع المقبل

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وذلك ضمن برنامج الفعاليات التراثية التي يحرص النادي على تنظيمها دعماً لجهود الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي.

ويقام السباق أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر الجاري وفق الحالة الجوية التي تسمح لانطلاقة المحامل الشراعية في أجواء آمنة تحفظ سلامة المشاركين والمحامل، لمسافة السباق 17 ميلاً بحرياً.

وتستقطب السباقات التراثية الشباب الذين يحرصون على خوض تجربة حافلة بالتحدي، حيث تقام في أجواء مثالية احياء لتراث الآباء والأجداد، كونها تبرز القيم التي ارتبطت بحياة البحر، من خلال مشاركة مختلف الأجيال، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة والاحترافية، بما يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث البحري وتعزيز الهوية الوطنية.

وبدأت اللجنة المنظمة للسباق وضع الخطط الفنية واللوجستية والتنظيمية، من خلال العمل على تحديد الموعد لفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي، وإكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة وفق الشروط واللوائح المتبعة في سباقات هذه الفئة والتأكد من توافر أدوات السلامة للنواخذة والبحارة، إلى جانب اختيار نقطة الإنطلاقة والمسار المناسب لأجل التوجه نحو خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

وتشكل المحامل الشراعية 43 قدماً الفئة الوسطى في السباقات التراثية، التي تبدأ من فئة 22 قدماً المخصصة للشباب والبحارة الصغار والمبتدئين، والتي تمهد للانتقال إلى فئة 43 قدماً، ومنها إلى فئة 60 قدماً وهي فئة السباق الأعلى.