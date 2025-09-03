وفد "بريدج" يعقد اجتماعات موسعة مع أبرز الكيانات الإعلامية في مصر ضمن تحضيراته لقمة "بريدج 2025"

القاهرة في 3 سبتمبر/ وام / في إطار الجولة العالمية التحضيرية لـ "قمة بريدج 2025"، الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه على مستوى العالم، والتي تقام في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بمشاركة قادة ونخبة صنّاع الإعلام والمحتوى الثقافي والفني والإبداعي إلى جانب صُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.. وصل وفد "بريدج" إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام ، ونائب رئيس مجلس "بريدج".

وخلال زيارته إلى القاهرة، عقد الوفد اجتماعين موسّعين مع كل من الهيئة الوطنية للإعلام، المؤسسة الرسمية المسؤولة عن البث التلفزيوني والإذاعي في مصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة، وذلك بهدف استعراض رؤية "بريدج" الرامية إلى بناء جسر عالمي يدعم تطوير العمل المشترك الفاعل في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه والارتقاء بالتواصل الفعال في أكثر القطاعات تأثيراً في الوعي والمزاج والذوق العام للشعوب.

وقال سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي: " نفتح من خلال قمة "بريدج" منصة إستراتيجية لبناء مستقبل الإعلام والمحتوى بمعايير أكثر إنسانية وتوازنًا، نجمع فيها بين التكنولوجيا والإبداع، وبين الثقافة والابتكار، ونؤمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أن جمهورية مصر العربية بما تمتلكه من خبرة عريقة، وذاكرة إبداعية ممتدة، ورصيد هائل من الكفاءات، تمثل شريكًا تأسيسيًا في هذه الرؤية، وبوابة رئيسية لبريدج نحو القارة الإفريقية والعالم العربي".

وأضاف إن حضور مصر في بريدج ليس دعوة، بل ضرورة لا غنى عنها، لأن ما قدمته مصر عبر عقود من ريادة إعلامية وفنية وأدبية شكّل ملامح الوعي العربي، وأثرى الإنسانية جمعاء، وبريدج تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة إنسانية عالمية، لتكون الجسر الذي يوصل بين الشرق والغرب، وبين الماضي والمستقبل، وهذا ما يجعلنا على يقين أن مصر ستظل حجر الزاوية في صياغة هذا المستقبل.

وعقد الوفد اجتماعًا مع سعادة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع الرسمي في مصر، بما يشمل قنوات التلفزيون المصري وشبكات الإذاعة الوطنية. وقد أُنشئت الهيئة عام 2016 لتكون الذراع الرئيسية للدولة في ضمان محتوى إعلامي يعكس هوية مصر الثقافية والحضارية ويحافظ على المصداقية، كما تمتد رسالتها إلى تقديم محتوى بلغات متعددة يخاطب الشعوب حول العالم، مما يجعلها أداة محورية في تعزيز صورة مصر ومكانتها إقليميًا ودوليًا.

وقال سعادة أحمد المسلماني: “ للإعلام المصري دور محوري عبر تاريخه في دعم الثقافة العربية والتواصل مع محيطه الإقليمي، وما تقدمه ”بريدج" من رؤية متكاملة يعزز هذه المكانة التاريخية، ويربطها بمنظومة عالمية أوسع، لذلك يمكننا القول إننا أمام مشروع يتجاوز المؤتمرات التقليدية ليؤسس لمنصة جامعة تربط بين الإعلاميين والمبدعين والمستثمرين وصنّاع السياسات على امتداد القارات".

وأضاف: " نرى في بريدج جسرًا للانفتاح والتكامل، يتيح فرصًا جديدة للأجيال الصاعدة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى للتعلم والتفاعل والابتكار. وما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من مبادرات في هذا المجال يمثل إضافة مهمة لمستقبل الإعلام في منطقتنا، ومصر ملتزمة بأن تكون شريكًا فاعلًا في هذه الشراكة".

كما اجتمع الوفد مع سعادة طارق نور، رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، والتي تُعد واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها، إذ تمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني، إلى جانب الإنتاج الدرامي، والدعاية والإعلان، وخدمات الحقوق الرياضية وتسويقها.

ومنذ تأسيسها عام 2016، رسّخت مكانتها كأقوى منظومة إعلامية متكاملة في الوطن العربي، من خلال تقديم إعلام هادف ومؤثر يتناسب مع مختلف الأذواق.

وخلال لقائه بالوفد، أشاد سعادة طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفكرة "بريدج" وأهميتها على المستوى الإقليمي والعالمي في هذا التوقيت تحديداً حيث بات التسارع التقني في كافة القطاعات أسرع من أن نستوعبه فراداً سواءً على مستوى القطاعات أو حتى الدول ولا بد من إيجاد منظومة موحدة تساهم في تطوير التواصل البناء وأيضاً تضع التزامات إنسانية وأخلاقية للتعامل مع تلك التقنيات.

وأكد نور أن الشركة المتحدة مستعدة للعمل مع بريدج ضمن شراكة تحقق منافع لكافة الأطراف عربياً وعالمياً وللإنسانية جمعاء، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ومؤسسات في العديد من المبادرات النوعية التي تتعدى في منافعها حدود الإمارات والمنطقة، واصفاً دولة الإمارات بأنها عبقرية في الإدارة والتسويق وأنها نجحت ببناء واحدة من أعظم العلامات للدول في العالم وأنها قادرة على قيادة مشروع بهذا الحجم العالمي والمحافظة على التوازن والمصالح للجميع ولن تقف عند النجاح فيه بل ستتخطى الحدود كما عهدناها دائماً.

حضر الاجتماع من جانب الشركة المتحدة كل من أحمد طارق، عضو مجلس الإدارة، وأحمد فايق، رئيس قطاع البرامج والعلاقات الحكومية، وسمير عمر، رئيس قطاع الأخبار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، وسامح جمال، المدير التنفيذي لأكاديمية المتحدة للإعلام، وناهد خليفه، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

واختُتمت اللقاءات بالتأكيد على أن محطة القاهرة شكلت جزءًا محوريًا ضمن الجولة العالمية لـ "بريدج 2025"، لما تحمله من ثِقَل إعلامي وثقافي واقتصادي، وما توفره من تنوع في التجارب بين الإعلام التقليدي والرقمي والإنتاج والمحتوى الترفيهي، وهو ما يثري النقاشات التحضيرية للقمة المرتقبة في أبوظبي.

وتأتي زيارة جمهورية مصر العربية ضمن الجولة العالمية التحضيرية لـ "قمة بريدج 2025"، والتي شملت نيويورك، ولندن، وأوساكا، وشنغهاي، لتؤكد أن القمة المنتظرة في أبوظبي تمثل منصة جامعة تعكس التعددية الثقافية، وتفتح جسور التعاون بين الشرق والغرب، وبين إفريقيا والعالم العربي والعالم بأسره.