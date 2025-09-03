أبوالغيط: الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية هو عنوان المرحلة القادمة

القاهرة في 3 سبتمبر / وام / أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية يمثل العنوان الأهم للمرحلة القادمة، في مواجهة محاولات إسرائيل محو هذا المشروع عبر تهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وشدد أبوالغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم في القاهرة، على ضرورة دعم صمود المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من مواصلة دورها الوطني وسط أوضاع بالغة الصعوبة وتهديدات وجودية للقضية الفلسطينية.

وقال إن الشعب الصامد في غزة واجه صنوف الوحشية والتجويع أمام مرأى العالم، مشيراً إلى أن الهدف الواضح هو دفع الفلسطينيين للتخلي عن أرضهم وتقويض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس الشرقية.

ودعا أبوالغيط إلى استنفار الإمكانيات الاقتصادية العربية لدعم مشروع الدولة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها وصمود الشعب في غزة والضفة، مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يناقش أيضا مبادرات لتطوير أداء المنظمات العربية ونشر ثقافة السلام والحوار والتسامح بما يتناسب مع المرحلة الخطيرة التي يمر بها العالم.