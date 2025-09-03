إقامة دبي تحصد جائزة عالمية في الحوكمة

دبي في 3 سبتمبر / وام / حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً نوعياً بفوزها بجائزة عالمية عن فئة "أفضل جهة في الحوكمة المؤسسية – القطاع الحكومي 2025" من مجلة Global Banking & Finance Review الدولية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تحصد هذه الجائزة، في تأكيد على مكانة دبي كمركز عالمي للحوكمة المؤسسية.

ويجسد هذا التتويج التوجه الاستباقي لإقامة دبي في تطوير منظومتها المؤسسية بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي في الابتكار والتميز في العمل الحكومي.

وأعرب سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: نهدي هذا التكريم إلى قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا الرؤية والدعم، ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، بما يعزز مكانة دبي عالمياً كنموذج متفرد في الإدارة والنزاهة.

وأكدت الدكتورة حنان عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال، أن الفوز يعكس ثمرة العمل المؤسسي وجهود فرق العمل، مشيرة إلى أن التتويج العالمي جاء نتيجة لترسيخ مبادئ الامتثال وتطوير السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم استدامة الأداء الحكومي في دبي.

ويضاف هذا الإنجاز الدولي إلى سلسلة من الجوائز والتكريمات التي حققتها إقامة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز ثقة المتعاملين ويؤكد الدور الحيوي للدائرة في تقديم نموذج حكومي متكامل يرتكز على خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة.