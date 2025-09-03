النمسا تؤكد أهمية توسع الاتحاد الأوروبي نحو دول غرب البلقان

فيينا في 3 سبتمبر/ وام / دعت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، إلى إحياء الزخم في مسار توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غرب البلقان.

وأكدت أن ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، تمثل "القطع المفقودة من فسيفساء أوروبا مشيرة إلى حدوث تطور إيجابي في ملف توسع الاتحاد الأوروبي وتقدم ملموس، بالنسبة إلى جمهوريتي الجبل الأسود وألبانيا، مؤكدة دعم التقارب الأوروبي من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وصربيا، لتحقيق فوائد ملموسة ذات مصداقية.

واعتبرت الوزيرة النمساوية أن الاتحاد الأوروبي يظل "ناقصاً"، بدون انضمام دول غرب البلقان، مشددة على وجود ضرورة جيوسياسية لتوسع الاتحاد الأوروبي في اتجاه دول غرب البلقان.

وذكّرت أن النمسا كانت صاحبة مبادرة "التكامل التدريجي"، لاستفادة دول غرب البلقان من مزايا الاندماج في منطقة الدفع الأوروبية والتعاون في مجالات مختلفة، قبل حصولها على العضوية الكاملة، مع التأكيد على بقاء معايير الانضمام واحدة للجميع.