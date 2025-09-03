راشد بن حميد يبحث مع وفد سلسلة فنادق دوست ثاني فرص الاستثمار بعجمان

عجمان في 3 سبتمبر/ وام / بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان “عقار”، مع وفد من سلسلة فنادق دوسيت ثاني العالمية، سبل التعاون المشترك ومناقشة فرص الاستثمار في الإمارة.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالوفد برئاسة سيراديج دونافانيك نائب الرئيس للتطوير بالفنادق، بحضور خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان “عقار” قال إن إمارة عجمان، تعمل باستمرار على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم مسيرة التنمية وتحقق رؤية الإمارة كوجهة سياحية متميزة على كافة المستويات.

وأكد أن الإمارة توفر بيئة استثمارية متكاملة وبنية تحتية حديثة، إلى جانب التشريعات المرنة التي تساهم في تسهيل الأعمال وجذب المستثمرين.

واستعرض الوفد، إمكانات سلسلة فنادق دوست ثاني في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات الفاخرة، مشيدا بما لمسه من تطور متسارع في إمارة عجمان، سواء على مستوى النهضة العمرانية أو التوسع السياحي، معبّرا عن سعيه الحثيث لتعزيز فرص الاستثمار الفندقي في الإمارة بما يتماشى مع تطلعات النمو المستقبلي في إمارة تتميز بتحفيزها للمستثمرين، وتوفر مرافق متكاملة تعزز من فرص نجاح المشاريع السياحية والفندقية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وفتح قنوات التعاون بما يسهم في إطلاق مشاريع جديدة بالإمارة.