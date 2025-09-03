سلطان النيادي يطلق برنامج "المستشارين الماليين الشباب"

دبي في 3 سبتمبر / وام / أطلق معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، اليوم فعاليات "برنامج المستشارين الماليين الشباب"، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وعدد من الجهات الوطنية الرائدة في القطاع المالي، بمشاركة 35 شاباً وشابة من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار محور الاقتصاد المنبثق عن التوجهات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب 2031، وضمن مبادرة المدرسة المهنية لشباب الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، إن "برنامج المستشارين الماليين الشباب" يمثل محطة جديدة في مسيرة تمكين الشباب بدولة الإمارات ويجسد رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها العميق بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر تطورا وازدهارا باعتبارهم المحرك الرئيسي لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وأوضح معاليه أن البرنامج يأتي ضمن محور الاقتصاد المنبثق عن الأجندة الوطنية للشباب 2031 ليكون منصة نوعية تعد جيلا واعداً من الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يشكل تمكين الشباب في المجالات المالية والمعرفية أولوية وطنية ترتبط برؤية الإمارات للخمسين عاما المقبلة وتعكس مكانتها الريادية في صياغة نماذج تنموية قائمة على المعرفة والابتكار.

وأكد معاليه أن الثقافة المالية أصبحت في عالم اليوم حاجة إستراتيجية ملحة تهدف إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وتحقيق استقلالهم المالي والمساهمة بفعالية في دعم استقرار المجتمع وازدهاره، مشيرا إلى أن الوعي الجيد بالمفاهيم المالية هو أساس بناء مستقبل اقتصادي مستدام على مستوى الفرد والمجتمع.

وقال : في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة أصبح من الواضح أن الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار يتطلب جيلا يمتلك أدوات مالية متقدمة وفهما عميقا لديناميكيات الأسواق إلى جانب مهارات تحليلية واستشارية عالية المستوى، حيث تم تصميم البرنامج استناداً إلى مجالات إستراتيجية مترابطة تضمن بناء منظومة متكاملة من الوعي المالي والتأثير المجتمعي وروح المبادرة والتطوع بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التغيير المنشود بكل ثقة.

وقال سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الإتحادية للشباب إن "برنامج المستشارين الماليين الشباب" يمثل خطوة محورية نحو إعداد نخبة وطنية مؤهلة تقدم استشارات مالية متخصصة وتنشر الوعي المالي بين الشباب بما يُعزّز مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في مجال الاستشارات المالية والابتكار الاقتصادي.

وأوضح أن البرنامج الذي يساهم في ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، يغطي 7 مجالات رئيسية هي أساسيات الثقافة المالية والاقتصاد المالي والنقدي والتمويل الريادي والتمويل والاستثمار والأنظمة واللوائح المالية وصناعة المحتوى ومهارات التدريب، وذلك من خلال منهج تدريبي حضوري متكامل يجمع بين التعليم النظري والممارسة العملية في تجربة تطبيقية مهنية غنية ومكثفة تمتد على مدار 4 أشهر وتتضمن أكثر من 170 ساعة تدريبية موزعة على أكثر من 31 نشاطاً وبرنامجاً تتنوع بين ورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية وهاكاثون مالي تطبيقي يحفز التفكير الابتكاري إلى جانب جلسات حوارية مع خبراء محليين ودوليين.