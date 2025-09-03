شراكة بين دبي الرقمية و"CIPS" لتعزيز التميز في المشتريات الإستراتيجية

دبي في 3 سبتمبر/ وام / وقّعت هيئة دبي الرقمية اتفاقية مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد “CIPS” بهدف تطوير منظومة المشتريات الإستراتيجية وتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية العاملة في هذا المجال من خلال برامج تدريبية تطبيقية معتمدة عالمياً.

وبموجب الاتفاقية سيُنفّذ برنامج تدريبي يمتد لـ18 شهراً يقدمه خبراء المعهد في دبي ويشمل منح شهادات دولية معتمدة وتطوير مهارات عملية تواكب المعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات الدولية.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جاهزية كوادرها للمستقبل عبر شراكات إستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة مشيراً إلى أن المشتريات والتوريد تمثل ركناً أساسياً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يعزز قدرة دبي على ريادة التحول الرقمي ويعكس مكانتها كمدينة عالمية.

وقع الاتفاقية بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري كل من سعادة طارق الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في الهيئة وسام أشامبونغ المدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه أكد سام أشامبونغ أن المشتريات تلعب دوراً محورياً في دعم الابتكار والمرونة وتعظيم القيمة في تقديم الخدمات العامة موضحاً أن البرنامج التدريبي سيزوّد العاملين في الهيئة بالأدوات والأطر اللازمة لقيادة التحول بثقة وكفاءة.

ويُعد معهد تشارترد للمشتريات والتوريد “CIPS” من أبرز المنظمات المهنية الدولية ومرجعية عالمية في وضع المعايير وأفضل الممارسات في المشتريات والتوريد.