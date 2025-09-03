بلدية دبي تكثف الرقابة على 456 مؤسسة تعليمية

دبي في 3 سبتمبر / وام / أعلنت بلدية دبي عن إطلاق حملة رقابية وتوعوية مكثفة تستهدف كافة المؤسسات التعليمية في الإمارة، بما فيها المدارس والحضانات، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب مع بداية العام الدراسي 2025.

وتركز الحملة بشكل أساسي على سلامة الأغذية في المقاصف المدرسية، حيث يقوم فريق متخصص بتنفيذ جولات تفتيشية منتظمة على 456 مؤسسة تعليمية، مع مراجعة واعتماد قوائم الطعام لضمان توافقها مع "نظام الاختيارات الغذائية الذكية" الذي يشجع على توفير خيارات صحية، وتتم متابعة الالتزام اليومي بشفافية عبر منصة "DM Checked" الرقمية.

وإلى جانب سلامة الغذاء، تمتد الجولات الرقابية لتشمل الصحة والسلامة العامة في المباني المدرسية، حيث يتم التدقيق على أنظمة التهوية والتكييف، وجودة مياه الشرب وأحواض السباحة، بالإضافة إلى التحقق من سلامة ومطابقة الزي المدرسي للمواصفات المعتمدة.

وتشمل جهود البلدية تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين في المقاصف وجلسات توعوية للطلاب، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات، بما في ذلك سحب المنتجات غير المطابقة وإلزام المنشآت بتصحيح أوضاعها، وذلك ضمن رؤيتها لبناء منظومة صحية وغذائية مستدامة تعزز جودة الحياة في دبي.