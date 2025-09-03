"أسبوع أبوظبي المالي" يكشف عن متحدثين يمثلون أصولا بـ 60 تريليون دولار

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشف "أسبوع أبوظبي المالي"، الحدث المالي الأضخم في المنطقة، عن المجموعة الأولى من المتحدثين العالميين الذين سيتصدرون فعالياته هذا العام.

وقد أكد أكثر من 300 من قادة الشركات الدولية الذين يديرون أصولا تفوق قيمتها 60 تريليون دولار أمريكي مشاركتهم في الحدث، الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، مما يعكس القوة المتنامية للحدث الذي تجاوز أرقام نسخة 2024 والتي استقطبت شركات بإجمالي أصول بلغت 42.5 تريليون دولار.

وتضم قائمة المتحدثين مزيجا من الشخصيات العالمية البارزة العائدة للمشاركة والوجوه الجديدة المرموقة، وتشمل قائمة العائدين كلا من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة "كي بي دبليو فنتشرز"، وراي داليو، المؤسس ورئيس الاستثمار في "بريدج ووتر"، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة "مورغان ستانلي".

وينضم إليهم هذا العام متحدثون جدد من بينهم هارفي شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كارلايل"، ومارك راندولف، المؤسس المشارك لشركة "نتفليكس"، ودهيلان بيلاي ساندريسيغارا، الرئيس التنفيذي لشركة "تيماسيك"، وجيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "فرانكلين تمبلتون"، وجاك شابوي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي جي آي إم"، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الإمارات، وديمتري بالياسني، المدير المشارك ورئيس الاستثمار في شركة "بالياسني لإدارة الأصول"، وستيفن داينتون، رئيس بنك "باركليز".

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي : على بُعد 100 يوم من انطلاق أسبوع أبوظبي المالي، تم تأكيد مشاركة نخبة متميزة من المتحدثين العالميين الذين يمثلون أصولاً بتريليونات الدولارات الأمريكية، ويعكس هذا الاقبال، كيف أصبح الحدث منصة حيوية تلتقي فيها كبرى شركات ومؤسسات إدارة رؤوس الأموال للتباحث حول أبرز المواضيع المؤثرة على مستقبل القطاع المالي.

وأضاف معاليه: تؤكد مكانة أسبوع أبوظبي المالي باعتباره أحد أبرز التجمعات المالية في العالم على ريادة أبوظبي كمركز للتمويل والابتكار والفرص، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع المال العالمي في أسبوع استثنائي جديد في عاصمة رأس المال.

ويقام أسبوع أبوظبي المالي هذا العام تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال" الذي يعبّر عن دور التكنولوجيا الناشئة وخاصة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في إعادة صياغة ملامح قطاع التمويل الحديث، كما يجسّد الشعار، التحولات الديناميكية لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، حيث تعد أبوظبي القلب النابض لهذه الجاذبية المالية الجديدة، فبعد أن اشتهرت أبوظبي بكونها مُصدّراً أساسياً لرؤوس الأموال، أصبحت اليوم مركزاً نشطاً لتدفقات رأس المال المتبادلة، وذلك بفضل مؤسساتها الرائدة ومركزها المالي الدولي عالمي المستوى – أبوظبي العالمي.

وستقام مراسم افتتاح أسبوع أبوظبي المالي في 8 ديسمبر 2025، ويختتم اليوم الأول من المؤتمر بحفل عشاء رسمي، وخلال الأيام الأربعة للحدث، سيتمكّن المشاركون من حضور أبرز الفعاليات العائدة هذا العام مثل، منتدى أبوظبي الاقتصادي و"أبوظبي أسيت"، و"فنتيك أبوظبي" و منتدى "ريزولف" ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام.

وسيتمكّن الحضور من المشاركة أيضاً في جلسات ضمن فعاليات أخرى مثل، "قمة المنظمين الماليين العالميين" و"المنتدى الاقتصادي لغرينيتش" و"منتدى مستثمري "يو بي إس" و"مؤتمر المكاتب المالية الدولية" و"بلوكتشين أبوظبي" ومنتدى "ريسك 4.0" و"منتدى مؤسسة تكنولوجيا السجلات الموزعة" و"قمة التمويل الإسلامي".

ويشهد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام إطلاق عدة منتديات جديدة، من بينها: القمة الافتتاحية للطاقة - "الطاقة الجديدة والتمويل" بالشراكة مع شبكة "سي إن بي سي إنترناشيونال"، وقمة "غوغل للتمويل والتكنولوجيا" و"قمة الائتمان الخاص" بالشراكة مع "الجمعية العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة" و"قمة البنية التحتية" التي تُنظم بالتعاون مع مبادلة" و"قمة الخزانة والمديرين الماليين" و"الطاولة المستديرة للمركز العالمي لتمويل المناخ" و"الطاولة المستديرة للثروات الخاصة".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من المتحدثين والشركاء ومحاور البرنامج خلال الأسابيع المقبلة.