"أبوظبي للتراث" و"الإمارات للخيول العربية" تشاركان في معرض الفروسية بالمغرب

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية في النسخة الـ 16 من معرض الفروسية في المغرب “الفرس للجديدة”، الذي يقام برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2025.

وتقدِّم الهيئة والجمعية، عبر جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة تعرِّف الجمهور بقطاعَي الفروسية والتراث، وتُبرز الدور الريادي للدولة في الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

ويسلِّط الجناح الضوء على الصناعات التراثية المرتبطة بالفروسية، ويقدِّم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية المتنوّعة.

ويحتفي الجناح بالتراث الإماراتي الأصيل، عبر أركان تعرض جوانب متعددة من التراث، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة وعروض الفنون الشعبية، ومعارض الصور والفيديوهات والمسابقات المتنوعة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ما يُسهم في تعزيز الهُوية الوطنية ونشر قيم وتقاليد وثقافة المجتمع الإماراتي داخل الدولة وخارجها.

وتشمل مشاركة هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، عرض سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات، والخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقدِّمها الجمعية والهيئة، وتسليط الضوء على كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والعديد من البرامج التثقيفية والتراثية.

كما تطلقان لأول مرة "مسابقة شعرية عن الخيل" للشعراء المغاربة، مفتوحة للقصيدة الشعرية الفصيحة فقط “العمودي الموزون والمقفى، أو شعر التفعيلة”، وذلك لتسليط الضوء على المكانة التي تحتلها الخيول في الثقافة العربية.

ويعد معرض "الفرس للجديدة" في المغرب، الذي انطلق عام 2008، منصة للّقاء وتبادل الخبرات في عالم الفروسية، حيث يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين المربين والفرسان والحرفيين والباحثين والمؤسسات والجهات الراعية والعارضين، ويسهم في الحفاظ على التراث الثقافي المرتبط بالفروسية.