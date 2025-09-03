منصة "عقاري" ترسم ملامح مستقبل الخدمات العقارية في إمارة الشارقة

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / تواصل منصة "عقاري" التي طورتها دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكثر من عشرين جهة حكومية محلية واتحادية تعزيز مكانتها كمنظومة رقمية متكاملة ومرجعا موحدا لجميع الخدمات العقارية في إمارة الشارقة محقّقة إنجازات قياسية على مستوى القطاع.

وانسجاماً مع رؤية الإمارة في دعم القطاع العقاري ودفع عجلة التحوُّل الرقمي جاء إطلاق "عقاري" تحت مظلة منصة "الشارقة الرقمية، لتجمع الخدمات العقارية من خلال منظومة عقارية متكاملة متاحة عبر قنواتها الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على نظامي أندرويد وiOS مما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وموثوقية وفي وقت قياسي.

وخلال نصف عام فقط نجحت "عقاري" في إحداث تحول نوعي في طريقة تقديم الخدمات مسجلةً إنجاز ما يزيد عن 2000 معاملة مكتملة تم إنجازها إلكترونياً بالكامل تنوّعت بين إدارة الشركات وتسجيل الوكالات وإدراج الوحدات العقارية كما عززت المنصة قاعدة بياناتها العقارية بإدراج أكثر من 42000 وحدة عقارية جديدة وأكثر من 1300 مبنى فضلاً عن تسجيل مساحات مفرغة تزيد على مليونَي متر مربع وعلى صعيد الجاهزية التشغيلية اعتمد 12 مركزاً حكومياً المنصة بنسبة استخدام بلغت 100 % وبدعم أكثر من 90 مستخدماً إدارياً معتمداً مع إنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل تام.

وتضم منصة "عقاري" في المرحلة الحالية مجموعة من الخدمات الأساسية تشمل إدارة الشركات وتسجيل الوكالات وإدراج الوحدات العقارية لتكون بمثابة الركيزة التي تنطلق منها المنصة نحو توسيع نطاق خدماتها في المراحل المقبلة حيث ستتضمن خدمات إضافية مثل خدمات الإيجارات بشكل سريع ومبسط والمنازعات الإيجارية والتصرفات العقارية إضافة إلى حزمة متخصصة من الخدمات المصممة للمطوّرين والوسطاء العقاريين.

ويأتي ذلك في إطار الأهداف الإستراتيجية للمنصة المتمثّلة في رقمنة الخدمات العقارية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية إلى جانب تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والمطورين والوسطاء العقاريين إلى جانب البنوك والمكاتب العقارية.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية رئيس لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة "عقاري" يترجم النجاح الذي حققته منصة عقاري خلال نصف عام فقط رؤيتنا الإستراتيجية لمسيرة التحوُّل الرقمي التي تشهدها إمارة الشارقة ويعكس التزامنا بتعزيز تنافسية الإمارة من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة وتستند إلى الابتكار والحوكمة الرشيدة واضعةً الإنسان في قلب كل تطوير.

وأضاف أن توحيد الخدمات العقارية تحت مظلة منصة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات موحّدة لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي بل يشكّل أيضاً ركيزة لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات و رؤيتنا للمستقبل تتجاوز تحسين الخدمات لتشمل ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للتميُّز الرقمي بما يواكب التطلعات الاستراتيجية للإمارة.