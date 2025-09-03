"شمس" تعزز دور الإعلام خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / تواصل مدينة الشارقة للإعلام “شمس” حضورها البارز في الساحة الإعلامية من خلال مشاركتها كشريك إستراتيجي في الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة، ليؤكد مكانة المنتدى كمنصة عالمية تسلط الضوء على دور الاتصال في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لشراكة إستراتيجية راسخة بين "شمس" والمنتدى حيث تحرص المدينة عاماً بعد عام على الإسهام بفاعلية في إثراء أجندة الحدث الدولي الذي يعد منصة عالمية تجمع قادة الاتصال والخبراء والمؤثرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتطل مدينة الشارقة للإعلام “شمس” هذا العام عبر منصة متكاملة تستعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها الرائدة التي تجسد رؤيتها في دعم الصناعات الإبداعية وترسيخ مكانة الشارقة والإمارات على خريطة الإعلام العالمية وتشكل المنصة ملتقىً للإعلاميين وصنّاع القرار ورواد الأعمال الشباب للتعرف على خدمات "شمس" ومشروعاتها المستقبلية فضلاً عن كونها مساحة تفاعلية لتبادل الأفكار والرؤى وصناعة فرص جديدة.

وأكد سعادة راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام “شمس” أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار رؤية شمس الرامية إلى تعزيز دور الإعلام كركيزة أساسية في الصناعات الإبداعية حيث نؤمن أن الإعلام المبتكر يشكل محركاً رئيسياً لاقتصاد المستقبل ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نحرص على إبراز دور صناع المحتوى والمؤثرين في تشكيل المشهد الإعلامي القادم وفتح المجال أمام الشباب ليكونوا جزءاً من مسيرة النمو والتطور التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات.