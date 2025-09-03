10 صفقات كبرى خلال الميركاتو الصيفي لنجوم تألقوا في كأس العالم للأندية

دبي في 3 سبتمبر/ وام / أظهرت احصائيات سوق الانتقالات الكروية العالمية، التي اغلق معظمها الساعات الماضية، أن بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، يونيو ويوليو الماضيين، أثبتت أنها منصة إنطلاق حقيقية للمواهب الكروية نحو منافسات دولية كبرى.

ونجح 10 من نجوم مونديال الأندية في تحقيق صفقات مرموقة لانتقالات ناجحة إلى أندية كبرى حول العالم بعد أداء متميز لفت الأنظار في البطولة.

ومن هذه الصفقات انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي المصري إلى كولومبوس كرو الأمريكي بعدما سجل ثلاثية في مرمى بورتو، بينما انتقل النجم الكولومبي جون أرياس من فلومينينسي البرازيلي إلى ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي بعدما كان أحد أبرز صناع الألعاب في المونديال.

كما شهدت الفترة التالية للبطولة انتقال الإسباني ألفارو كاريراس من بنفيكا البرتغالي إلى ريال مدريد الإسباني، وانضم الفرنسي كينجسلي كومان من بايرن ميونخ إلى النصر السعودي بعد تسجيله الافتتاحي التاريخي للبطولة.

كما شملت قائمة الانتقالات انتقال المكسيكي نيلسون ديوسا من مونتيري إلى ريال بيتيس الإسباني، وصانع الألعاب أوسكار جلوخ من رد بول سالزبورج النمساوي إلى أياكس الهولندي.

وانتقل المهاجم البرازيلي إيجور جيسوس - لاعب شباب الأهلي السابق - من بوتافوجو إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، بينما وجّه الجناح الإيفواري نيني دورجيليس خطاه من سالزبورج إلى فنربخشة التركي.

وأخيراً، انتقل الكولومبي ريتشارد ريوس من بالميراس إلى بنفيكا البرتغالي، كما حط المدافع البرازيلي ويسلي رحاله في نادي روما الإيطالي قادماً من فلامينجو. وهكذا أكدت البطولة العالمية دورها المهم في كشف المواهب وتمهيد الطريق لانتقالاتهم إلى البطولات الكبرى.