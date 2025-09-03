دبي تجمع 80 متحدثا عالميا في قمة المكتبات والنشر

دبي في 3 سبتمبر / وام / أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم الدورة الثانية من "قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025"، التي ستقام تحت شعار "مستقبل صناعة النشر" في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

وتجمع القمة أكثر من 80 متحدثاً من 14 دولة، إلى جانب ممثلين عن كبرى دور النشر العالمية مثل "بنغوين راندوم هاوس" و"سايمون آند شوستر"، وذلك ضمن 45 جلسة نقاشية و10 ورش عمل متخصصة.

وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تفاصيل الدورة، أكد إبراهيم الهاشمي، رئيس اللجنة العليا للقمة، أن الحدث يمثل منصة إستراتيجية تعكس التزام دبي بتعزيز المعرفة، ويهدف إلى دمج الإبداع الإنساني مع التكنولوجيا الحديثة لتعزيز حضور المنطقة في المشهد الثقافي الدولي.

وأوضح علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد وعضو اللجنة العليا، أن أبرز القضايا المطروحة للنقاش ستشمل التحول الرقمي وتأثير الذكاء الاصطناعي على المنظومة الأدبية، مؤكداً أن القمة ستعمل على توليد توصيات عملية لتطوير القطاع.

وأشار جمال الشحي، عضو اللجنة العليا، إلى أن صناعة النشر تمر بمرحلة مفصلية تتطلب حلولاً مبتكرة، لافتاً إلى أن القمة ستتيح فرصة لتبادل التجارب ومناقشة تحديات الملكية الفكرية، وسلاسل التوريد، وأنماط القراءة المتغيرة لدى الأجيال الجديدة.