20 دولة عربية تشارك في الاجتماع العلمي لموسوعة العمارة التقليدية بالشارقة

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / انطلق في معهد الشارقة للتراث اليوم الاجتماع التنسيقي الخاص برؤساء الفرق العلمية لموسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين من أكثر من 20 دولة عربية من المحيط إلى الخليج منها الإمارات، السعودية، عمان، قطر، الكويت، البحرين، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق، موريتانيا، السودان وغيرها.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العلمية العليا للموسوعة بمشاركة الدكتورة زينب قندوز غربال منسق الموسوعة وأبو بكر الكندي مدير المعهد.

وتضمنت أجندة الاجتماع في يومه الأول التعريف بالموسوعة ومضامينها وآليات العمل والأفق الزمني للإنجاز بالإضافة إلى استعراض المرحلة الراهنة من الموسوعة وإطلاق المجلد الأول منها والذي يتناول المدخل المنهجي والوصفي ومناقشة الخبراء للتحديات الراهنة والسبل الأنجع لتذليلها وتجاوزها.

وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم إن الاجتماع خطوة أساسية في مسيرة العمل العربي المشترك حيث تمثل موسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي واحدة من المشروعات العربية الرائدة التي يتبناها المعهد والتي تسعى إلى حفظ التراث العمراني وصون ذاكرة المكان فالعمارة التقليدية ليست مجرد مبانٍ بل هي انعكاس لهويتنا وثقافتنا وجهودنا اليوم تؤكد التزامنا بتوثيق هذا الإرث للأجيال القادمة.

وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين يعكس حرصنا على تعزيز التعاون العلمي في مجال التراث العمراني وإبراز دور الشارقة كحاضنة للثقافة والمعرفة ومنصة لصون الهوية العربية مشيداً بالجهود العلمية القيمة التي تقوم بها اللجنة العلمية والفرق البحثية المشكّلة من باحثين وأكاديميين من العالم العربي.

من جانبه أكد أبوبكر الكندي أن الاجتماع التنسيقي لموسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي يعكس مكانة الشارقة كمركز علمي وثقافي ويسهم في توثيق الجهود البحثية المشتركة ويعزز من دور الخبراء في إبراز الهوية العمرانية للأمة العربية.

ويشهد الاجتماعُ غدا ثلاثَ جلساتِ نقاشية تتناول الأولى مظاهر العمارة التقليدية في الإمارات والخليج العربي وتستعرض الجلسة الثانية التراث العمراني في بلدان المشرق العربي فيما تناقش الجلسة الثالثة أنماط العمارة التقليدية في شمال إفريقيا.

يذكر أن موسوعة العمارة التقليدية في العالم العربي تعتبر ذاكرة لحفظ التراث العمراني العربي وهي مبادرة من مبادرات معهد الشارقة للتراث لتوثيق التراث المعماري العربي وحفظ مصطلحاته ومفرداته وعناصره ومكوناته من الضياع والاندثار في وقت بدأ ذاكرة الماضي تتاشى في عدد من بلدان العالم.