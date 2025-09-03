بالذكاء الاصطناعي .. مركز حمدان بن محمد يحاكي بطولات "فزاع" في معرض الصيد والفروسية

دبي في 3 سبتمبر / وام / شهدت منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إقبالاً واسعاً في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، حيث تميزت هذا العام بتقديم تجارب تفاعلية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أتاح للزوار، خاصة الأطفال والشباب، خوض محاكاة واقعية لبطولات "فزاع" التراثية الشهيرة، كالصيد بالصقور واليولة والرماية بالسكتون.

وأثنى الزوار على هذا النهج الذي يجمع بين التراث والتجديد، حيث أعرب أحمد بن غاوي الدرعي، أحد المشاركين السابقين في بطولة فزاع لليولة، عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته البطولة وكيف أعادت له المحاكاة الرقمية ذكريات لا تُنسى.

وأشاد سعيد بن سرود المنصوري بالمنصة معتبراً إياها نموذجاً رائعاً يغرس قيم الفخر والانتماء لدى الأجيال الجديدة، بينما عبر عيد بن قنون الكتبي، المشارك في بطولة الصيد بالصقور للناشئين، عن تقديره للمحتوى الغني الذي يبرز تاريخ ومكانة البطولات.

ونجحت المنصة في تجسيد رسالة المركز الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، عبر تحويل الموروث الشعبي إلى تجربة عصرية جاذبة، لتشكل جسراً يربط بين ماضي الأجداد وتطلعات المستقبل.