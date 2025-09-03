غرفة الشارقة تعزز الحضور العالمي لـ"صاغة الإمارات" في معرض المجوهرات باليابان

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمنصتها "صاغة الإمارات" في فعاليات معرض المجوهرات باليابان 2025 أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في قطاع المجوهرات على مستوى قارة آسيا.

وجاءت المشاركة التي امتدت خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر في إطار الخطة الإستراتيجية للغرفة الرامية إلى فتح آفاق جديدة ومستدامة للمصممين الإماراتيين الموهوبين في الأسواق العالمية.

ضم وفد الغرفة الذي ترأسته منى سلطان السويدي مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الغرفة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" مجموعة من المصممات الإماراتيات اللواتي عرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة حيث لفتت التصاميم الإماراتية أنظار زوار المعرض والخبراء الدوليين مقدمة مزيجًا فريدًا يجمع بين أصالة التراث الإماراتي وجمالياته وأحدث خطوط التصميم العالمية مما أبرز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه صناعة المجوهرات في الدولة وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وتضمنت مشاركة الوفد برنامجًا متكاملًا من الأنشطة التفاعلية داخل المعرض شمل عقد لقاءات عمل ثنائية مع كبار المشترين والموزعين والاطلاع على أحدث التقنيات والتوجهات في السوق الياباني المعروف بتقديره للجودة العالية والتصاميم الفريدة مما ساهم في تعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري وتطوير الصناعة الوطنية كما شهد الوفد عددًا من الورش الفنية المصاحبة للمعرض.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المشاركة في معرض المجوهرات باليابان هو استثمار في المواهب الوطنية ونافذة جديدة للمصممات الإماراتيات على أحد أهم الأسواق العالمية مضيفاً أن قطاع الذهب والمجوهرات جزء حيوي من الاقتصاد الإبداعي ورافد أساسي لصادرات الدولة غير النفطية.

من جانبها قالت منى سلطان السويدي إن النهج الذي وضعته غرفة الشارقة لمنصة صاغة الإمارات يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الترويج التجاري وبناء القدرات مشيرة الى إستفادة أعضاء المنصة من المشاركات الدولية الناجحة في عدد من معارض المجوهرات الدولية في أوروبا وآسيا كما عرضوا في اليابان إبداعات فريدة من تصاميمهم الإماراتية المتميزة.

وشمل برنامج الوفد زيارات ميدانية استهدفت مؤسسات مرموقة في القطاع حيث زار الوفد كلية HIKO MIZUNO للمجوهرات في طوكيو وهي إحدى أعرق المؤسسات التعليمية المتخصصة في العالم بهدف الاطلاع على أحدث المناهج الأكاديمية والتقنيات المتقدمة في تدريب وتأهيل المصممين والحرفيين.

ونظم الوفد رحلة إلى جزيرة اللؤلؤ التابعة لشركة MIKIMOTO العلامة التجارية العالمية والمتخصصة في زراعة وتسويق اللؤلؤ.