شرطة عجمان توقع اتفاقية تفاهم مع دائرة الميناء والجمارك

عجمان في 3 سبتمبر / وام / وقعت شرطة عجمان اتفاقية تفاهم مع دائرة الميناء والجمارك، بهدف دعم التعاون المشترك وتوحيد الجهود بما يحقق التميز في تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين.

وقع الاتفاقية سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة الميناء والجمارك وسعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، بحضور ناصر السويدي مدير إدارة الشؤون البحرية والعمليات، ومحمد العوضي مدير ادارة الجمارك، ومنى الاميري مدير ادارة تطوير الاعمال، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وقال سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الحكومية التي تخدم توجهات القيادة الرشيدة، وتسعى إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات، مما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الحكومي ورضا المتعاملين.

وأكد العميد خالد محمد النعيمي أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص شرطة عجمان على تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بين الدوائر الحكومية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، بما يعزز مكانة عجمان كمدينة جاذبة تتميز بكفاءة العمل الحكومي وتطوره.