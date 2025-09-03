"دي بي ورلد" تطلق خدمة جديدة لخفض زمن توصيل المنتجات الطازجة بين المغرب وبريطانيا

لندن في 3 سبتمبر/ وام / تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إطلاق خدمة جديدة من المملكة المغربية إلى المملكة المتحدة وشمال أوروبا، ستُخفض زمن التوصيل في عمليات تصدير شحنات الفواكه والخضراوات إلى بريطانيا بما يصل إلى يومين، مما يُوفر لتجار التجزئة والمستهلكين منتجات ذات جودة أفضل بتكلفة أقل وببصمة كربونية مُنخفضة.

وبحسب بيان صحافي صادر اليوم، تربط "خدمة أطلس" الجديدة المحاور الرئيسية في مدينتي أغادير والدار البيضاء في المغرب، مع الموانئ والمحطات المملوكة للمجموعة "لندن غيتواي وأنتويرب غيتواي" باستخدام سفينتين مخصصتين لهذا الغرض بدءًا من شهر نوفمبر 2025، كما ستنقل الخدمة أيضًا منتجات عالية الجودة إلى أنتويرب لتوزيعها في أوروبا.

وستطلق موانئ دبي العالمية الخدمة الجديدة رسميًا في فعالية خاصة بمدينة أغادير المغربية في 18 سبتمبر الحالي.

ومن خلال التحوّل في نقل ما يصل إلى 150,000 طن من المنتجات الطازجة من الطرق البرية إلى الخدمات البحرية سنويًا، يُقدم هذا المسار حلاً لوجستيًا ضخمًا ومستدامًا يُقلل الانبعاثات بما يصل إلى 250 كجم من ثاني أكسيد الكربون/طن-كم، ويُمثل هذا انخفاضًا بنسبة 70% مقارنةً بالنقل التقليدي من خلال الشاحنات.

وعلى عكس النقل البري على طريق تزيد مسافته على 3,000 كم، تتجنب الخدمة الجديدة الازدحام وأية حالات للتخريب على الطرقات أو التأخير عند المعابر الحدودية، مع توفير مسار أكثر سلاسة للمنتجات الحساسة مثل الطماطم والتوت الأزرق، المعرضة للتلف أثناء عمليات النقل على الطرق غير السليمة أو المتضررة.

كما يُوفر المسار البحري، الذي يستفيد من قدرات شركة يونيفيدر، المملوكة لمجموعة موانئ دبي العالمية، في مجال السفن والحاويات المبردة، بديلاً مستدامًا للازدحام الذي تشهده المعابر المائية بين طنجة والجزيرة الخضراء، وبين كاليه ودوفر، بالنسبة للبضائع المتجهة إلى المملكة المتحدة.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد –أوروبا" .. “ ندشن حلًا تم تصميمه خصيصًا لخدمة عمليات النقل من المملكة المغربية إلى المملكة المتحدة والقارة الأوروبية، وتشمل العناصر الرئيسية لهذه الخدمة: الموثوقية، وسرعة أوقات النقل، ومنصة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وستوفر للمصدرين وتجار التجزئة بديلًا عمليًا للنقل الحالي بالشاحنات، وتضمن جودة مُحسّنة للمنتجات بتكلفة أقل، مع انخفاض كبير في انبعاثات الكربون”.

وأضاف أنه لضمان جودة ونضارة المنتجات، استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية في أسطول جديد كليًا يضم 1250 حاوية مبردة حديثة، بالإضافة إلى ذلك، سيلبي أسطول من 1000 حاوية جافة "النوع الأكثر شيوعًا من الحاويات المستخدمة في جميع أنحاء العالم" عالية الارتفاع "4 أقدام مكعبة" و750 حاوية جافة "20 قدمًا" الطلب المتزايد على تدفقات البضائع العامة بين شمال أوروبا والمملكة المتحدة والمغرب.

ويُصدّر المغرب أكثر من 6.5 مليون طن متري من الفاكهة والخضراوات سنويًا إلى أوروبا الغربية، مع نموّ حجم الصادرات بنسبة تزيد عن 20% سنويًا.

وتُسرّع الاتفاقيات التجارية والسياسات الداعمة هذا الزخم، مما يجعل الخدمة البحرية بديلاً آنيًا وفعّالًا لعمليات النقل البري.

وقال ماركوس روداتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الشحن في أوروبا لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".. " نلتزم ببناء سلاسل توريد أكثر ذكاءً واستدامةً ومرونة، وتمنح الخدمة الجديدة المزارعين وتجار التجزئة الثقة بأن منتجاتهم ستصل طازجة وبشكل سريع، مع خفض الانبعاثات بنسبة 70%".