"تحقيق أمنية" تدخل البهجة إلى قلوب 5 أطفال في مستشفى الفجيرة

الفجيرة في 3 سبتمبر / وام / حققت مؤسسة "تحقيق أمنية" وبالتعاون مع مستشفى الفجيرة أمنيات خمسة أطفال يتلقون العلاج في المستشفى، حيث امتلأت القاعة بضحكات صغيرة وأحلام تحوّلت إلى حقيقة على أرض الواقع.

تخلل الحفل أنشطة ترفيهية أضفت أجواءً من البهجة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، بدءاً من الرسم على الوجوه مروراً بالعروض السحرية الجاذبة، وصولاً إلى اللحظة الأجمل التي تمّ فيها الكشف عن أمنيات الأطفال الخمس وتحقيقها وسط فرحة لا تُوصف.

حضر الفعالية من جانب مؤسسة "تحقيق أمنية" كلٌّ من سعادة حمدان الكعبي عضو مجلس أمناء المؤسسة، ونهى الشوربجي، الرئيس التنفيذي للعمليات، فيما حضر من جانب مستشفى الفجيرة كلٌّ من الدكتور أحمد الخديم، مدير المستشفى، وعائشة النعيمي، مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية، وشيخة سيف، مساعد المدير للشؤون التمريضية، ونوال الظحناني، رئيس قسم سعادة المتعاملين، وسالم السماحي، رئيس قسم الخدمات المُساندة.

وتوجّه سعادة حمدان الكعبي بالشكر والتقدير إلى القائمين على مستشفى الفجيرة، مُعرباً عن اعتزازه بهذا التعاون، وقال: إن شراكتنا مع مستشفى الفجيرة تعكس التزام مؤسسة تحقيق أمنية بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الصحية في الدولة لنشر الفرح وزرع الأمل في نفوس الأطفال المرضى.

وأشاد الدكتور أحمد الخديم بالدور الإنساني الذي تقوم به المؤسسة قائلاً: نحن في مستشفى الفجيرة نحرص دائماً على أن تكون رعاية الأطفال المرضى شاملة للجوانب الصحية والنفسية معا، مشيرا إلى أن التعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية يمثل إضافة قيّمة تسهم في تعزيز سعادتهم ورفع معنوياتهم، وهو ما ينعكس إيجابياً على استجابتهم للعلاج.