البنك العربي المتحد وسوق أبوظبي للأوراق المالية يوفران خدمات الاكتتابات العامة الأولية

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / وقع البنك العربي المتحد اليوم اتفاقية تعاون إستراتيجي مع سوق أبوظبي للأوراق المالية “ADX” أحد أسرع أسواق المال نمواً في المنطقة بهدف تسهيل إمكانية وصول عملاء البنك إلى أسواق رأس المال في أبوظبي.

وستمكن هذه الشراكة عملاء البنك من الاكتتاب بسلاسة في الاكتتابات العامة الأولية مباشرة من خلال قنوات البنك أو عبر بوابة المستثمرين الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية “eIPO” ما يضمن تجربة سلسة وآمنة ترتكز على العميل.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز العروض التي يقدمها البنك في مجال إدارة الثروات والحلول الرقمية وذلك من خلال دمج فرص الاستثمار ضمن منظومته المتكاملة كما تمنح العملاء فرصة المشاركة في أسواق المال الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمرونة وشفافية أكبر.

تم توقيع الاتفاقية اليوم بالمقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في أبوظبي بحضور كل من عبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.

ومن خلال هذه الشراكة سيستفيد عملاء البنك العربي المتحد من عملية معالجة متكاملة لطلبات الاكتتاب العامة الأولية والتي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر تطبيق البنك العربي المتحد للهاتف المتحرك و تبسّط هذه المبادرة الإجراءات التي كانت معقدة في السابق لتصبح تجربة سلسة وواضحة مما يمكّن العملاء من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بثقة وسهولة.

وقال شريش بيديه إن التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يمنح عملاءنا وصولاً مباشراً إلى فرص الاكتتابات العامة الأولية حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا بالابتكار وتمكين العملاء وتوفير قيمة طويلة الأمد لهم ومن خلال دمج خدمات الاستثمار في قنواتنا الرقمية.

من جانبه قال عبدالله سالم النعيمي إن هذا التعاون يعكس التزامنا بتعزيز تجربة المستثمرين من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة لافتا إلى إن الشراكة مع مؤسسات مالية رائدة لتوسيع الوصول إلى أسواق رأس المال في أبوظبي هي من المحاور الرئيسية لإستراتيجيتنا مع مواصلة طرح مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات لكل من المصدرين والمستثمرين.