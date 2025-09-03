مشروع "درجة علمية" يستذكر حصول حاكم الشارقة على الدكتوراه الفخرية من جامعة أتونوما مدريد

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / استذكرت دارة الدكتور سلطان القاسمي ضمن مشروع "درجة علمية" حصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد المستقلة “أتونوما مدريد”، إحدى أعرق الجامعات الإسبانية التي تأسست عام 1968 وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة مدريد في 2019.

وشهد الحفل حضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من القيادات الأكاديمية والسياسية الإسبانية في تكريم علمي دولي يعكس مكانة سموه ودوره البارز في دعم الثقافة والمعرفة.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقر الجامعة عبّر صاحب السمو حاكم الشارقة عن اعتزازه بهذا الاستحقاق العلمي المرموق من جامعة “أتونوما مدريد” المشهود لها بالتميز بين جامعات إسبانيا وأوروبا.

وأشار سموه إلى عمق الروابط الثقافية والأكاديمية بين إمارة الشارقة وإسبانيا مؤكداً أن التعاون بينهما يعود إلى عام 1996 حين بدأت بعثة التنقيب الأثري الإسبانية التابعة لجامعة “أتونوما مدريد” أعمالها في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار وأسفرت نتائج هذه الحملات المتواصلة عن مكتشفات ثرية وزاخرة من البقايا المعمارية واللقى الأثرية شكّلت صورة حية لمستوطنة كبيرة ازدهرت في فترة العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد.

وعبّر سموه عن تطلعه لمزيد من التعاون قائلاً "يسعدنا أن نستمر في دعم التعاون بين جامعة مدريد المستقلة "أتونوما مدريد" وهيئة الآثار وجامعات وأكاديميات الشارقة العلمية وندعو الجميع إلى العمل المشترك في كل المجالات لدفع حدود المعرفة واستحداث التطبيقات التي تؤدي إلى التقدم والتطور الذي نشدوه جميعاً"،

وألقى سموه بهذه المناسبة أبياتاً شعرية خص بها التكريم.