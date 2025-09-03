"قمة الذكاء الاصطناعي" بدبي تناقش أخلاقيات وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع الصحي

دبي في 3 أغسطس/ وام / أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنظيم "قمة الذكاء الاصطناعي" (EHS AI Summit) تحت شعار "تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية"، وذلك يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، حيث تشكل القمة إحدى الفعاليات الرئيسية على أجندة معرض الرعاية الصحية الرقمية "WHX TECH 2025" في نسخته الأولى، والذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمركز دبي التجاري العالمي.

تتضمن القمة جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية لمناقشة محاور استراتيجية، بما في ذلك أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والتحليلات التنبؤية في الصحة العامة، واستشراف مستقبل الأنظمة الصحية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في المؤسسة.

وتمثل القمة محطة محورية في مسيرة المؤسسة نحو دعم مستهدفات دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الابتكار الطبي، كما توفر منصة فريدة للحوار تجمع نخبة من القادة العالميين والأكاديميين والمبتكرين، إضافة إلى خبراء محليين ومدراء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة، لمناقشة أحدث التوجهات في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المسؤولة الداعمة لرؤية الدولة المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية.

وتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية دورها الريادي كمزود رئيسي للخدمات الصحية في الدولة في قيادة جهود تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

ويمثل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال تحسين جودة الخدمات وتسريع اتخاذ القرارات الطبية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إذ تتطلع المؤسسة من خلال هذه القمة إلى بناء شراكات إستراتيجية وإطلاق حلول مبتكرة قادرة على دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي وإعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.