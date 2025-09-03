"أبوظبي للصيد والفروسية".. سياحة البر ترفع الطلب على معدات الطاقة المستدامة

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / نشاط سياحة البر والصيد في دولة الإمارات يعزز الطلب على معدات وأنظمة الطاقة المستدامة المتنقلة والألواح الشمسية المحمولة التي تسم في إثراء تجارب السياح داخل الصحراء وتجعلها أكثر سهولة وراحة واستدامة في نفس الوقت.

ويقول خبراء مشاركون معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، والذي يشكل منصة هامة لعرض أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، إن سوق سياحة الصيد والسفاري يشهد توسعاً ملحوظاً، مع توقعات بارتفاع حجم الإنفاق على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بازدياد اهتمام السياح بخوض تجارب أصيلة وفريدة من نوعها.

ويرى أمير جبقجي، مهندس طاقة متجددة في شركة "كيو ون بلاس"، أن شركته تركز على تطوير أنظمة تخزين طاقة مبتكرة وصديقة للبيئة، موجهة بالدرجة الأولى للأفراد، موضحاً أن بعض المنتجات الجديدة الخاصة بتخزين الطاقة مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء للتحكم عن بُعد.

وقال إن الحلول الجديدة سهلة الحمل والاستخدام، ويمكن شحنها من مصادر متعددة مثل الألواح الشمسية، المركبات، وشبكة الكهرباء المنزلية أو المولد التقليدي.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على ألواح الطاقة الشمسية المتنقلة أو المحمولة خلال رحلات السفاري وغيرها من الأنشطة الصحراوية، لافتاً إلى أن البطاريات الحديثة يمكن شحنها عبر الألواح خفيفة الوزن والمحمولة.

من جانبه، أشار غريغ هيريوت، المدير العام للمبيعات في RedArc، إلى ارتفاع الطلب على الحلول الخاصة بالرحلات البرية، سواء على الجبال أو الشواطئ أو الكثبان الرملية، لتشغيل الثلاجات والإضاءة ومضخات المياه والسخانات وأي أجهزة كهربائية تحتاج إلى طاقة مساعدة.

ولفت إلى الألواح الشمسية، سواء كانت ألواحاً ثابتة على سقف المركبة، أو ألواحاً محمولة قابلة للطي، أو ما تسمى بـ "البطانيات الشمسية" الصغيرة والخفيفة لتناسب التخزين داخل السيارة.

من جانبه أكد دينيث إيشارا مندوب في شركة "أيرون مان"، الطلب الكبير على معدات حفظ وتوليد الطاقة خلال التخييم ورحلات الصيد والسفاري لافتا إلى أن اللوح الشمسي المحمول على شكل حصيرة يحظى بطلب كبير من العملاء الراغبين في الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل مرن وسهل النقل.