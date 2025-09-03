"كاراكال" تعرض أحدث بنادقها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ تشارك شركة كراكال الدولية، التابعة لمجموعة "إيدج" والمتخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، حيث تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال بنادق الصيد، مؤكدة دورها الريادي في تعزيز الصناعة الوطنية وتقديم منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات الصيادين والهواة.

وقال المهندس سعيد الكعبي، مدير قسم صيانة الأسلحة في شركة كراكال الدولية، "نستعرض اليوم في الجناح ثلاث بنادق صيد متميزة من صناعة شركة ميركل المملوكة لكراكال الدولية، حيث تحمل كل بندقية منها أحد المعالم البارزة في دولة الإمارات، وهي: قلعة الجاهلي، خير ربدان، ومعالم دبي".

وأضاف أن المشاركة تعكس التزام كراكال بدعم الصناعات الدفاعية الوطنية، وتقديم منتجات مبتكرة ذات مواصفات عالية تواكب تطلعات محبي الصيد، مشيراً إلى أن الشركة تسعى من خلال وجودها في المعرض إلى تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية، والتواصل المباشر مع الجمهور والشركاء.