موانئ أبوظبي تعرض تقنيات بحرية حديثة في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / تستعرض موانئ أبوظبي، راعي معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال مشاركتها في دورته الـ 22 أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة بالأنشطة البحرية.

وتمثل مشاركة موانئ أبوظبي، بصفتها ممكنا عالميا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، امتدادا لجهودها في دعم الفعاليات التي تروج لتراث الإمارة وثقافتها.

وأكد سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن دعم موانئ أبوظبي يعكس التزامها بحماية وتعزيز التراث البحري للإمارة، وهو ما ينسجم مع رؤية المعرض وقيمه.

من جهته، أعرب الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية" والرئيس التنفيذي للاستدامة في موانئ أبوظبي، عن فخره برعاية الحدث للمرة الثانية، مشيرا إلى أن المعرض يعد منصة مهمة لقطاعي الصيد والفروسية وتبادل المعرفة على الصعيدين المحلي والعالمي.