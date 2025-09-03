جامعة الإمارات تستعرض ابتكاراتها في المؤتمر السنوي الخامس لمركز "تريندز"

أبوظبي في 3 أغسطس /وام/ شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة بفاعلية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس لمركز تريندز للبحوث والاستشارات حول أمن المياه المستدام، والذي عقد أمس، في فندق الريتز كارلتون غراند كانال بأبوظبي.

وتضمنت المشاركة معرضاً خاصاً استعرض مجموعة من براءات الاختراع والأبحاث المبتكرة التي سجلتها الجامعة في مجالات استدامة المياه والتقنيات المرتبطة بها، ما يعكس دورها الريادي في تطوير حلول علمية لمواجهة التحديات البيئية الملحّة.

كما شارك سعادة الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "استشراف مستقبل أمن المياه"، حيث استعرض دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق أنظمة مائية مستدامة، مؤكداً مكانة الجامعة كمنارة علمية تسهم في إيجاد حلول للتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف، إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تعكس التزام جامعة الإمارات الراسخ بالتصدي لأحد أبرز التحديات العالمية وهو أمن المياه، ومن خلال الابتكار والبحث والتعاون، نهدف إلى تقديم حلول تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة، كما أننا فخورون بعرض الأبحاث التي أجراها طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، الذين يتناولون القضايا الهامة للأمن المائي من خلال عملهم المبتكر".

وتم تكريم جامعة الإمارات في المؤتمر كشريك رئيسي في تعزيز الحلول المستدامة للمياه، تقديراً لإسهاماتها البحثية المؤثرة وجهودها في بناء شراكات فاعلة تدعم أهداف الدولة والأجندة العالمية في مجال الأمن المائي.