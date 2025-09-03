الاحتفاء بـ " المحزم" في معرض الصيد والفروسية 2025

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / يسلط جناح هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركته في معرض أبوطبي الدولي للصيد والفروسية الضوء على أحد أبرز مكونات الزي التقليدي للرجال وهو "المحزم" من خلال معرض تفاعلي يحمل عنوان "عز وذرى"، في إطار احتفائه بالهوية الإماراتية الأصيلة.

ويقدّم الجناح أشكالا متنوعة من المحازم مصنوعة من الجلد حيث كانت تستخدم لحمل الذخيرة وترتدى فوق "الكندورة" وتتنوع في تصاميمها بين الزينة والعملية، وتتعدد أشكاله بحسب نوع الذخيرة وما يناسب حامل البندقية فمنه ما يلبس على الخصر معلّقا فوق الكتفين ويزيَّن أحيانا بالخرز المعدني الملوّن اعتزازاً وفخرا ومنها ما هو عملي بلا تزيين.

ويقدّم الجناح ورشا تفاعلية للأطفال تتيح لهم التعرف إلى رمزية "المحزم" في التراث الإماراتي وتعلم خطوات تزيينه في تجربة تمزج بين التعليم والمرح، بهدف غرس حب التراث في نفوس الأطفال بطريقة مبسطة وتفاعلية وتعريفهم بعناصره من خلال أنشطة عملية ممتعة.

ويتعرف المشاركون خلال الورشة إلى تاريخ المحزم ورمزيته في التراث الإماراتي.

وأكد حسام محمد جبر من هيئة أبوظبي للتراث لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن مشاركة الهيئة تتضمن إطلاق مشروع لإعادة إحياء حرفة صناعة "المحزم" وفقاً للطُرق التقليدية المستندة إلى أبحاث تاريخية دقيقة وصور أرشيفية وقطع تراثية أصلية.

وقال إن هذا المشروع لاقى اهتماماً كبيراً من الأفراد الحرفيين والشركات المختصة وتمكنا من عرض ثلاثة نماذج رئيسية من المحازم الإماراتية القديمة إلى جانب تنظيم ورش تفاعلية للأطفال تُمكّنهم من تلوين المحازم وارتدائها والتعرف على دلالاتها التاريخية.

وأضاف نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأطفال وتقديم التراث بأسلوب عصري وتفاعلي يتماشى مع اهتمامات الجيل الجديد فالمحزم ليس مجرد أداة بل هو رمز للعزة والشموخ ارتبط بتقاليدنا وموروثنا الأصيل.

ويأتي النشاط ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وتراثية يحتضنها المعرض، والذي يُعد من أبرز الفعاليات السنوية في المنطقة، حيث يشكّل منصة تجمع بين هواة الصيد والفروسية وعشاق التراث والحرفيين من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المعرض مقتنيات نادرة من الأسلحة التقليدية والملابس التراثية وأدوات الصيد، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تسلط الضوء على التنوع والغنى الذي تتميز به البيئة الإماراتية.