"عالم مدهش" يختتم دورته الـ 26

دبي في 3 سبتمبر /وام/ اختتم عالم مدهش 2025 فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي بعد 27 يوماً من الأجواء المليئة بالمرح والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي استقطبت آلاف العائلات من مختلف الأعمار.

وجاءت الدورة السادسة والعشرون لتؤكد مكانة عالم مدهش كوجهة ترفيهية وتثقيفية مفضلة ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، مقدمة للزوار تجربة متكاملة برفقة شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين.

ونُظم الحدث من قبل "دي إكس بي لايف"، ذراع الفعاليات لمركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مساحة تجاوزت 13 ألف متر مربع، وتوزعت على خمس مناطق تفاعلية.

واحتضنت المساحات أكثر من 112 لعبة ومنطقة ترفيهية، من بينها ألعاب مطاطية، سباقات الكارتينج، الدراجات الرباعية، سيارات التصادم، ألعاب الديناصورات، وحلبة التزلج على الجليد، ما أتاح للأطفال إطلاق العنان لإبداعاتهم ومهاراتهم.

كما قدم عالم مدهش برنامجاً فنياً وترفيهياً متنوعاً تضمن 423 عرضاً مسرحياً ولقاءات مباشرة مع الشخصيات المحبوبة، إضافة إلى 12 منفذاً لبيع المأكولات أسهمت في دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المطاعم العالمية.

وشكلت الورش التفاعلية جانباً محورياً في الدورة الحالية، حيث أُقيمت 28 ورشة بالتعاون مع 16 جهة حكومية في دبي، من بينها إسعاف دبي، بلدية دبي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي. .