المنتدى الإسلامي يختتم ندوة"الذكاء الاصطناعي في خدمة الفقه"

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام / اختتم المنتدى الإسلامي في الشارقة اليوم أعمال الندوة العلمية المتخصصة التي نظمها بعنوان " الذكاء الاصطناعي وأثره في العلوم الشرعية"، والتي استمرت على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في الفقه، القانون، والبحث العلمي.

ركزت الندوة على استكشاف دور الذكاء الاصطناعي كأداة إستراتيجية لتطوير العلوم الشرعية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني والقيم الدينية والإنسانية.

وشهد اليوم الثاني عقد جلستين علميتين، ناقشتا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الشرعية والأخلاقيات المتعلقة باستخدامه في البحث العلمي.

استعرض الدكتور عمر الجميلي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في المحور الأول، دور الذكاء الاصطناعي في الفقه والفتوى، مشددا على أهمية الضوابط الشرعية التي تحفظ موثوقية الفتوى وتحد من الاعتماد الكامل على الأنظمة الذكية.

أما المحور الثاني، فقدمه المهندس ماهر المخامرة رئيس قسم التدريب والاستشارات بالكلية الفرنسية، وتناول فيه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، والتحديات الأخلاقية وأثر الخوارزميات على نزاهة البحث ومصداقيته، مع التأكيد على الفرص التي توفرها التقنية لدعم الدراسات الشرعية.