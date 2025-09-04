ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷول

عجمان في 4 سبتمبر/ وام/ أطلق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، مبادرة نوعية، تمثلت في إنشاء مختبر الابتكار، بهدف دعم بيئة الابتكار وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية، في جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين وذلك في إطار سعي البرنامج إلى نقل المعارف وتطوير قدرات الجهات الحكومية وتأهيلها لتبني أفضل الممارسات.

ويركز المختبر على أهداف إستراتيجية، تتمثل في ضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، باعتبارها حقاً أساسياً يعزز جودة الحياة.

وشهدت ورشة مختبر الابتكار الحكومي الأول، مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية في إمارة عجمان، حيث شكلت بيئة عملية وتجريبية لتوليد الأفكار الجديدة واختبار الحلول المبتكرة للتحديات.

وتضمن برنامج الورشة ثلاث جلسات رئيسية، الأولى خصصت لبحث التحديات وتحديد أسبابها، بينما تناولت الثانية استمطار الأفكار باستخدام أداة "قبعات التفكير الست"، واختتمت الجلسة الثالثة باختيار الأفكار الواعدة واختبارها.

وأكد البرنامج ، أن مختبر الابتكار، يشكل منصة حيوية، لتسريع تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وبناء ثقافة ابتكار راسخة داخل حكومة عجمان، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

واعتبر برنامج عجمان للتميز الحكومي، أن إطلاق مبادرة "مختبر الابتكار" يمثل محطة محورية في مسيرة التميز الحكومي بالإمارة، حيث تعكس المبادرة التزام حكومة عجمان بتبني نهج الابتكار المستدام، ودعم رحلة التحول الرقمي، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في تطوير الخدمات الحكومية.