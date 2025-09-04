"أبوظبي للصيد والفروسية" يكشف عن أحدث الابتكارات في عالم الأسلحة والبصريات

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / كشفت النسخة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عن أحدث الابتكارات في الأسلحة النارية والبصريات الدقيقة، حيث عرضت شركات عالمية بنادق ومسدسات ومناظير متطورة تجمع بين التقنية العالية والدقة في الأداء، لتعكس التطور المستمر في تصميم معدات الصيد والرماية على المستوى الدولي، وتؤكد مكانة المعرض منصة رئيسية لعرض أحدث التطورات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي.

وقالت فراوكه لوهمان، مالكة شركة " HANS WRAGE" الألمانية، المتخصصة في استيراد وتصدير الأسلحة النارية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن جناح الشركة يضم بندقية بلازر طراز R8 بعيار 300 وينشستر ماغنوم، المغطاة بجلد التمساح، مؤكدة أنها القطعة الوحيدة في العالم من نوعها، والتي تمثل نموذجًا يجمع بين الأداء العملي والفخامة الراقية.

وأشارت إلى أن هذا العيار مخصص لصيد الأيائل الكبيرة، ومجهز بمنظار نقطة حمراء إلى جانب منظار تقليدي، ما يجعله إحدى أبرز القطع النادرة في المعرض.

كما كشفت لوهـمان عن مسدس والثر عيار 9 ملم، المنقوش بالكامل والمصنوع من الذهب الخالص، مؤكدة أنه قطعة فريدة عالميًا، ويعكس في آن واحد الحرفية المتقنة والتصميم الفاخر والدقة المطلقة، ليكون من أبرز المعروضات التي تجذب اهتمام الزوار والخبراء على حد سواء.

من جانبه، أكد غاريث، المتحدث الرسمي باسم شركة "GCPD Arms" الأسترالية، الرائدة في تصميم وتصنيع بنادق القنص الدقيقة عالية الأداء، أن الشركة تضع بين يدي العالم أحدث ابتكاراتها من بنادق القنص، وأهمها بندقية مطورة يمكن وضعها داخل حقيبة ظهر، واصفًا هذا النظام بأنه ثورة تقنية فريدة بعد ست سنوات من البحث والتطوير، وقبل إطلاقه رسميًا ضمن مشاركتهم الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ال22.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الشركة تقدّم أيضًا بندقية قنص بعيدة المدى فائقة الأداء، قادرة على إطلاق النار لمسافة تصل إلى 2400 متر، مزودة بخاصية الفك والتركيب السريع، إلى جانب مجموعة متكاملة من البنادق المدنية الدقيقة، المصممة خصيصًا للرماية والصيد بعيد المدى، بما يعكس التزام الشركة بالابتكار والدقة في كل منتج.

وأوضح غاريث أن مشاركة الشركة في النسخة الـ22 من المعرض تهدف إلى الكشف عن خط جديد كليًا من البنادق المعيارية، سواء العسكرية أو المدنية.

من جانب آخر، عرضت شركة "Leica" الألمانية، أحدث مجموعاتها من البصريات الرياضية عالية الأداء، بما في ذلك أجهزة تحديد المدى "رانج ماستر" و"جيوفيد" التي توفر معلومات دقيقة عن المسافة، وضغط الهواء، ودرجة الحرارة، لتسهيل معايرة البنادق بدقة فائقة، وتلبية احتياجات الصيادين المحترفين ورحلات السفاري ومراقبة الطيور.

وقدمت الشركة مجموعة متكاملة من المناظير بدءًا من الأحجام المدمجة للمبتدئين وصولًا إلى المناظير الفاخرة والمحدودة الإصدار، مزودة بزجاج نقي خال من الإلكترونيات، لتوفير تجربة مراقبة دقيقة وراقية لكل مستويات المستخدمين.