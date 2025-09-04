3 مواجهات غدا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تقام على مدار يومين وتشهد إقامة 6 مواجهات لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور التالي.

وكانت مباريات الذهاب التي اختتمت يوم الأحد الماضي قد شهدت فوز الوصل على الظفرة 5-1، والشارقة على دبا 1-0، وتعادل كل من النصر مع البطائح بدون أهداف، والعين مع كلباء 1-1، وبالنتيجة نفسها الوحدة مع عجمان، وخورفكان مع بني ياس 2-2.

ويلتقي غداً كلباء مع العين في استاد كلباء، والبطائح مع النصر في استاد خالد بن محمد، والوصل مع الظفرة في ملعب زعبيل، فيما يلتقي السبت بني ياس مع خورفكان في ملعب بني ياس، والشارقة مع دبا في استاد الشارقة، وعجمان مع الوحدة في استاد راشد بن سعيد.

ويشهد الدورالتمهيدي الأول لـ "كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي" ، مشاركة 12 فريقاً، تقام خلاله مباراتان بنظام خروج المغلوب، في الطريق إلى الدور ربع النهائي، والانضمام إلى فريقي شباب الأهلي بطل الموسم الماضي لـ "دوري أدنوك للمحترفين"، والجزيرة بطل النسخة الأخيرة لـ "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"، المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.