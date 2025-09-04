أبوظبي كريكت سبورتس هب يستضيف منافسات كأس آسيا 9 سبتمبر

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلن أبوظبي كريكت سبورتس هب، جاهزيته لانطلاقة منافسات بطولة كأس آسيا للكريكت، والتي تقام خلال الفترة من 9 إلى 28 سبتمبر الجاري بمشاركة ثمانية من أقوى المنتخبات الآسيوية.

وكان المجلس الآسيوي للكريكيت قد أعلن في وقت سابق عن اختيار أبوظبي ودبي كمدينتين مضيفتين للبطولة، حيث يحتضن أبوظبي كريكت سبورتس هب، المعروف سابقا باسم نادي أبوظبي للكريكت، ثماني مباريات من منافسات البطولة، منها كأس السوبر، فيما تستضيف دبي 11 مباراة أبرزها المباراة النهائية.

وتعد البطولة محطة تحضيرية مهمة قبيل انطلاق كأس العالم "T20" مطلع العام المقبل في الهند وسريلانكا.

وتعد هذه النسخة من كأس آسيا تاريخية، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة ثمانية منتخبات بدلا من ستة.

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات: الإمارات، والهند، وباكستان، وعُمان، فيما تضم الثانية: أفغانستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، وهونغ كونغ.

ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة "السوبر 4"، تليها المباراة النهائية.

وعبر سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن فخره باستضافة أبوظبي لمباريات بطولة كأس آسيا 2025، في تأكيد جديد على مكانة دولة الإمارات كمركز رياضي عالمي قادر على استضافة أكبر البطولات القارية والدولية.

من جانبه رحب مات باوتشر الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكت سبورتس هب، بعودة كأس آسيا 2025 إلى أبوظبي كريكت سبورتس هب للمرة الثانية.