مقر المؤثرين و"500 جلوبال" يعلنان فتح باب المشاركة في "مسرعات المؤثرين" ضمن النسخة الثانية من "برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى"

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلن "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم، عن فتح باب المشاركة في "مسرعات المؤثرين" ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى".

ويأتي ذلك في إطار النسخة الرابعة من أعمال "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، وذلك شعار "المحتوى الهادف".

ودعا مقر المؤثرين صناع المحتوى وأصحاب الشركات العاملة في صناعة المحتوى إلى التقدم لبرنامج "مسرعات المؤثرين" عبر الموقع الإلكتروني (https://creatorshq.com/creators-venturs)؛ ويهدف البرنامج إلى اختيار المشاريع الأفضل للمنافسة والعرض ضمن أعمال النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" في يناير المقبل.

ويتأهل 20 فردًا وشركة عاملة في قطاع صناعة المحتوى إلى "برنامج مسرعات المؤثرين"، الذي ينظمه ويدعمه مقر المؤثرين بالتعاون مع شركة 500 جلوبال، ويستمر التسجيل للمشاركة فيه حتى 3 أكتوبر المقبل، ويمتد البرنامج 10 أسابيع يتم خلالها احتضان المشاركين ضمن برنامج متنوع لبناء وتسريع الأعمال، يجمع بين قوة خبرة 500 جلوبال في تأسيس المشاريع وشبكة وموارد وخبرة اقتصاد المبدعين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم وتنميتها بشكل مستدام، من خلال المعرفة والإرشاد والشبكات التي تمكّنهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما تستهدف "مسرعات المؤثرين" تطوير أداء صناع المحتوى، وتزويدهم بمهارات جديدة تمكنهم من بناء مشاريع قابلة للتوسع عالمياً، وبناء شراكات مؤثرة بينهم وبين المستثمرين، إلى جانب إطلاق حلول مبتكرة في قطاع صناعة المحتوى الهادف والتقنيات الإبداعية.

ويستقبل البرنامج طلبات المشاركة من صناع المحتوى والشركات العاملة في صناعة المحتوى ذات الأفكار الريادية من حول العالم.

ويشترط في الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة قانونياً، وألا يقل عمر المشارك عن 18 عامًا. كما يُسمح لكل متقدم تقديم عرض واحد فقط، وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة للتأكد من تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه.

ويتولى فريق متخصص عملية فرز طلبات المشاركة في برنامج "مسرعات المؤثرين"، لاختيار أفضل المتقدمين، وسيتم توجيه الدعوة إلى هؤلاء المرشحين لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين.

وتعمل اللجنة على تقديم الدعم والإرشاد للمتقدمين، بهدف تعزيز فرص نجاحهم في قطاع صناعة المحتوى.

وستعمل لجنة التحكيم التي تتكون من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، على اختيار المرشحين للمشاركة في البرنامج بناءً على عدد من المعايير من بينها: جدوى الفكرة المعروضة، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والقابلية للتوسع والنمو، وجودة التنفيذ والتخطيط، والإمكانات المالية ومدى القدرة على تحقيق الربحية وجذب الاستثمارات المستقبلية.

تمر تصفيات البرنامج بثلاث مراحل رئيسية ، المرحلة الأولى: تختار لجنة التحكيم 20 متقدمًا، والمرحلة الثانية: يتم تصفية المشاركين إلى 10 فقط للتأهل إلى المرحلة النهائية ، والمرحلة الثالثة (النهائية): يتأهل 3 مشاركين، ويفوز أحدهم بفرص استثمارية واعدة.

وقد تم تخصيص ما يصل إلى 50 مليون درهم ضمن "برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي يتيح احتضان صنّاع المحتوى والمؤثرين من الأفراد والشركات للتنافس على الدعم. وسيحصل الفائز النهائي على الدعم المالي والتمويل اللازم لتطوير مشروعه.

وقالت كورتني باول، الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريكة الإدارية في شركة "500 جلوبال"، إن صنّاع المحتوى المبدعون يمتلكون مكانة استثنائية تمكّنهم من إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومن خلال التعاون مع مقر المؤثرين، تتطلع الشركة إلى توفير الأدوات اللازمة لتمكين هؤلاء الرواد ليصبحوا مؤسسين لأعمال رائدة في صناعة المحتوى، وقادرين على توسيع نطاق مشاريعهم عالمياً.

من جهتها أكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن النسخة الثانية من برنامج “الاستثمار مع صناع المحتوى”، توفر منصة حيوية تجمع المبدعين والمستثمرين والخبراء في صناعة المحتوى، تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والابتكارات والتعاون في مشاريع تساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الواعد.

وقالت إن مقر المؤثرين، يواصل الاستثمار في صناع المحتوى، فهم من يصنعون المستقبل بما يقدمونه من محتوى هادف وبأثرهم الإيجابي في المجتمعات، ويهدف البرنامج إلى تمكين صناع المحتوى والمؤثرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة عالمياً، كما يوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد والتوجيه لبناء شراكات فعالة مع المستثمرين، ما يساعدهم على التوسع وتحقيق دخل مستدام، ويمكنهم من قيادة التغيير في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الجديد.

ويستهدف برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي يندرج تحته برنامج "مسرعات المؤثرين"، توفير التمويل والدعم لصناع المحتوى والشركات العاملة في صناعة المحتوى ممن يقدمون أفكاراً ريادية. ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة عرض ابتكاراتهم أمام نخبة من كبار المستثمرين والشركات الراعية، للاستثمار في هذه المشاريع وتطويرها.

ويجمع البرنامج بين الشركات الناشئة وصناع المحتوى ونخبة من المستثمرين لبحث أفكار المشاريع المقترحة، ويتيح للمتقدمين عرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام المستثمرين ومناقشة إمكانية نجاحها في السوق، بالإضافة إلى دراسة متطلبات الدعم والتمويل.

ويسعى البرنامج إلى استقطاب المواهب العالمية، وتشجيع الشركات العاملة في صناعة المحتوى من مختلف أنحاء العالم على نقل مقراتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ دور الدولة كمركز عالمي لصناعة المحتوى الهادف.

وتُعد "500 جلوبال" شركة استثمار لرأس المال الجريء متعدد المراحل، تُدير أصولًا بقيمة 2.1 مليار دولار، وتستثمر في مؤسسين يبنون شركات تكنولوجيا سريعة النمو.

وتركز الشركة على الأسواق التي تتوفر فيها مقومات التكنولوجيا والابتكار ورأس المال، بما يتيح تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية. كما تتعاون "500 جلوبال" بشكل وثيق مع أبرز الجهات المعنية، وتقدم استشاراتها للحكومات حول السبل المثلى لدعم بيئة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة.

ودعمت "500 جلوبال" أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون ما يزيد على 3,000 شركة تمارس أعمالها في أكثر من 80 دولة. كما استثمرت الشركة في أكثر من 35 شركة تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار، وأكثر من 150 شركة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار (بما في ذلك شركات خاصة وعامة وشركات تخارج)، وبفضل تواجدها الراسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2012، تُقدّم 500 جلوبال خبرةً متميزة في ربط المنظومة المحلية برأس المال والأسواق العالمية.

ويضم فريق عمل "500 جلوبال" أكثر من 175 شخصاً منتشرين في أكثر من 25 دولة، يتمتعون بخبرات واسعة في ريادة الأعمال والاستثمار والتشغيل، اكتسبوها من عملهم في كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.